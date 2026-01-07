হায়দার-নবির ব্যাটে ১৩৩ রানের পুঁজি নোয়াখালীর

হায়দার-নবির ব্যাটে ১৩৩ রানের পুঁজি নোয়াখালীর
৪০ রানে ৫ উইকেট হারিয়ে ধুঁকছিল নোয়াখালী এক্সপ্রেস। সেখান থেকে দলকে টেনে তুললেন মোহাম্মদ নবি আর হায়দার আলি। এই যুগলের ব্যাটে চড়ে ৬ উইকেটে ১৩৩ রান তুলেছে নোয়াখালী। অর্থাৎ জিততে হলে ঢাকা ক্যাপিটালসকে করতে হবে ১৩৪।
সিলেটে টস হেরে ব্যাট করতে নেমে আরও একবার বিপর্যয়ে পড়ে নোয়াখালী। ১৮ রানে ৩টি আর ৪০ রানে হারায় ৫ উইকেট। একে একে সাজঘরের পথ ধরেন হাবিবুর রহমান সোহান (৬), সৌম্য সরকার (১), মুনিম শাহরিয়ার (২) আর মাহিদুল ইসলাম অঙ্কন (৪)।
মাজ সাদাকাত ভালো খেলছিলেন। কিন্তু ১৯ বলে ২৪ করে নাসির হোসেনের শিকার হন তিনি। এরপর হাল ধরেন মোহাম্মদ নবি আর হায়দার আলি।
৬৪ বলে ৯০ রানের বিশাল জুটি গড়ে দিয়ে যান তারা। ইনিংসের ২ বল বাকি থাকতে আউট হন হায়দার। ৩৬ বলে করেন ৪৭। ৩২ বলে ৪০ রানে অপরাজিত থাকেন মোহাম্মদ নবি।
এমএমআর