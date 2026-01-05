  2. খেলাধুলা

রাজনৈতিক কারণে আইপিএল খেলা থেকে বঞ্চিত মোস্তাফিজ: ফারুক

বিশেষ সংবাদদাতা
প্রকাশিত: ১০:২৯ পিএম, ০৫ জানুয়ারি ২০২৬
আমিনুল ইসলাম বুলবুল ও ফারুক আহমেদ— বর্তমানে দু’জনই বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিবি) শীর্ষ কর্মকর্তা। প্রথমজন বিসিবি সভাপতি, দ্বিতীয়জন বিসিবির সিনিয়র সহসভাপতি। তবে এটিই তাদের একমাত্র পরিচয় নয়। দুজনই দেশের ক্রিকেট ইতিহাসের অন্যতম সেরা ব্যাটার এবং জাতীয় দলের সাবেক অধিনায়ক। ফারুক আহমেদ আবার দুই দফায় জাতীয় দলের প্রধান নির্বাচকের দায়িত্বও পালন করেছেন। ফলে ক্রিকেটারদের প্রতি তাদের ভালোবাসা ও আন্তরিকতা প্রশ্নাতীত।

এ প্রেক্ষাপটে মোস্তাফিজুর রহমানের আইপিএল খেলা থেকে বঞ্চিত হওয়ায় ফারুক ও বুলবুল—দুজনই গভীরভাবে হতাশ। বিসিবি সভাপতি আমিনুল ইসলাম বুলবুল বিষয়টি নিয়ে রীতিমতো মর্মাহত। তিনি বলেন, ‘মোস্তাফিজ আমাদের অন্যতম সেরা খেলোয়াড়, দেশের ইতিহাসের অন্যতম সেরা ফাস্ট বোলার। ক্রিকেটাররা যখন মাঠে নামে, তখন তারা মান-সম্মান নিয়ে খেলতে চায়। কাজেই ক্রিকেট বোর্ডের কর্মকর্তা হিসেবে আমিসহ আমরা কেউই এটা ভালোভাবে নিতে পারি না, যখন কোনো ক্রিকেটারকে কোনোভাবে অসম্মান করা হয়। এ কারণে আমরা সবাই মর্মাহত।’

অন্যদিকে বিসিবির সিনিয়র সহসভাপতি ফারুক আহমেদের ধারণা, মোস্তাফিজ একজন উচ্চমানের পেসার এবং এবারের আইপিএলে তিনি হয়তো নিজের ক্যারিয়ারের সেরা পারফরম্যান্স উপহার দিতে পারতেন।

ফারুক আহমেদ মনে করেন, বিসিসিআই অত্যন্ত কৌশলে বিসিবিকে পাশ কাটিয়ে পুরো ঘটনাটি ঘটিয়েছে। এ বিষয়ে জাতীয় দলের সাবেক প্রধান নির্বাচক বলেন, ‘বিসিসিআই কেকেআরকে সরাসরি চিঠি দিয়েছে। আমরা—মানে বিসিবি—এই প্রক্রিয়ার কোনো অংশ ছিলাম না। কেকেআরকে তারা জানিয়েছে মোস্তাফিজকে দলে না রাখতে, অথচ আমাদের বোর্ডকে কিছুই জানানো হয়নি। আমরা অত্যন্ত দুঃখিত যে, রাজনৈতিক কারণে এত ভালো সামর্থ্যের একজন ক্রিকেটার আইপিএলে নিজের যোগ্যতা প্রমাণের সুযোগ পাচ্ছে না।’

