নোয়াখালীকে ব্যাটিংয়ে পাঠিয়েছে রাজশাহী

নোয়াখালীকে ব্যাটিংয়ে পাঠিয়েছে রাজশাহী
বিপিএলের ১৭তম ম্যাচে টস জিতেছে রাজশাহী ওয়ারিয়র্স। টস জিতে রাজশাহীর অধিনায়ক নাজমুল হোসেন শান্ত ফিল্ডিং করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। ফলে আগে ব্যাটিং করবে নোয়াখালী এক্সপ্রেস।
বৃহস্পতিবার (৮ জানুয়ারি) সিলেট আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টেডিয়ামে ম্যাচটি শুরু হবে দুপুর ১টায়।
দ্বিতীয়বারের মতো মুখোমুখি হচ্ছে রাজশাহী ও নোয়াখালী। স্বাভাবিকভাবেই দুই দলের প্রথম সাক্ষাতে জয় পেয়েছে রাজশাহী। যেহেতু এখন পর্যন্ত কোনো ম্যাচই জিততে পারেনি নোয়াখালী। গত বছরের ডিসেম্বরের ২৯ তারিখ ৬ উইকেটে নোয়াখালীকে হারিয়েছিল রাজশাহী।
এদিকে ৫ ম্যাচ মাঠে নেমে একটিতেও জয়ের দেখা পায়নি নবাগত নোয়াখালী। ঢাকার বিপক্ষে তো ৬১ অলআউট হয়ে বিপিএল ইতিহাসের চতুর্থ সর্বনিম্ন দলীয় সংগ্রহের বিব্রতকর রেকর্ড গড়েছে দলটি। সবশেষ ঢাকার বিপক্ষে হেরেছে ৭ উইকেটে।
আইএন