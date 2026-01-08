বিপিএলে আসার আগে সাকিবের পরামর্শ নিয়েছিলেন ওয়াসিম

বিপিএলে আসার আগে সাকিবের পরামর্শ নিয়েছিলেন ওয়াসিম
আইএল টি-টোয়েন্টি খেলে সরাসরি বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগে (বিপিএল) এসেছেন সংযুক্ত আরব আমিরাতের ব্যাটার মোহাম্মদ ওয়াসিম। এবারের আসরে তিনি খেলছেন রাজশাহী ওয়ারিয়র্সের হয়ে। এর আগে আইএল টি-টোয়েন্টিতে বাংলাদেশের সাকিব আল হাসানের সঙ্গে একই দল এমআই এমিরেটসের হয়ে খেলেছেন। বাংলাদেশে আসার আগে সাকিবের কাছ থেকে পরামর্শ নিয়ে এসেছেন এই ওপেনার।
বৃহস্পতিবার সিলেট আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টেডিয়ামে নোয়াখালী এক্সপ্রেসের বিপক্ষে ৪ উইকেটে জিতেছে রাজশাহী। ৩৫ বলে ৬০ রানের ইনিংসে ম্যাচসেরা হয়েছেন ওয়াসিম।
ম্যাচ শেষে সংবাদ সম্মেলনে আইএল টি-টোয়েন্টিতে সাকিবের কাছ থেকে পরামর্শ নেওয়ার কথা জানান ওয়াসিম। তিনি বলেন, ‘সাকিব ভাই আমাদের বড় ভাইয়ের মতো। তার সঙ্গে অনেক ক্রিকেট খেলেছি। বাংলাদেশের জন্য তিনি অনেক কিছু দিয়েছেন—তিনি একজন লিজেন্ড, সত্যিকারের লিজেন্ড। মাঠে ও মাঠের বাইরে তার কাছ থেকে অনেক কিছু শিখেছি। বাংলাদেশে কীভাবে খেলতে পারি, সে ব্যাপারেও তার কাছ থেকে কিছু পরামর্শ নিয়েছি। যেগুলো আজ কাজে লাগিয়েছি।’
তাহলে কি সাকিবের পরামর্শ কাজে লেগেছে? এই প্রশ্নে মোহাম্মদ ওয়াসিমের সোজাসাপ্টা স্বীকারোক্তি, ‘হ্যাঁ, অবশ্যই।’
২০২৪ সালে আওয়ামীলীগ সরকার পতনের পর থেকে দেশে ফেরেননি সাকিব। তিনি কেনো বিপিএলে খেলছেন না, সাকিবকে জিজ্ঞেস করেছিলেন কিনা? এমন প্রশ্নে কোনো মন্তব্য করতে রাজি হননি ওয়াসিম।
এসকেডি/এমএমআর