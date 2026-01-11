  2. খেলাধুলা

বিপিএলে ইতিহাসে এই প্রথম একাদশে একসঙ্গে বাবা-ছেলে

প্রকাশিত: ০৭:১০ পিএম, ১১ জানুয়ারি ২০২৬
বিপিএলের শুরু থেকে দারুণ হতাশা উপহার দিয়ে খবরের শিরোনামে নোয়াখালী এক্সপ্রেস। টানা ৬ পরাজয়ের পর ৭ম ম্যাচে এসে প্রথম জয়ের দেখা পেয়েছিল তারা। নিজেদের ৮ম ম্যাচে এসে দারুণ এক চমক উপহার দিলো তারা।

সিলেট আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টেডিয়ামে রোববার ইতিহাস গড়লো নোয়াখালী এক্সপ্রেস। ঢাকা ক্যাপিটালসের বিপক্ষে আফগান কিংবদন্তী মোহাম্মদ নবি ও তার ছেলে হাসান ইশাখিলকে নিয়ে একাদশ সাজিয়েছে নোয়াখালী। বিপিএলের ইতিহাসে এই প্রথম কোনো দলের একাদশে বাবা ও ছেলে একসঙ্গে খেলছেন।

এবারই প্রথম বিপিএলে অংশ নিচ্ছে নোয়াখালী এক্সপ্রেস। আসরের শুরু থেকেই দলের সঙ্গে আছেন ইশাখিল। দুই ম্যাচ পর যোগ দিয়েছেন মোহাম্মদ নবি। অষ্টম ম্যাচে এসে বাবা ও ছেলেকে দেখা গেলো একসঙ্গে একাদশে। শুধু তাই নয়, বাবা-ছেলেকে একসঙ্গে ব্যাট করতেও দেখা গেলো। তৃতীয় উইকেট হিসেবে নোয়াখালীর হাবিবুর রহমান সোহান আউট হওয়ার পর ওপেনার ইসাখিলের সঙ্গে ব্যাট করতে নামেন তার বাবা মোহাম্মদ নবি।

ঢাকা ক্যাপিটালসের বিপক্ষে টস জিতে ব্যাট করতে নেমে সৌম্য সরকারের সঙ্গে ওপেন করতে নামেন ইশাখিল। প্রথম বল থেকেই দারুণ আত্মবিশ্বাস দেখা যায় তার ব্যাটিংয়ে। এই প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত ব্যাট করছিলেন তিনি। এখনও পর্যন্ত অপরাজিত দলের হয় ৪৮ বলে সর্বোচ্চ ৬৩ রানের ইনিংস খেলেন তিনি। তার বাবা নবি ব্যাট করছিলেন ৭ রান নিয়ে।

মোহাম্মদ নবির স্বপ্ন, ছেলের সঙ্গে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট খেলা। ৪১ বছরের মোহাম্মদ নবির ওই স্বপ্ন পূরণ হবে কিনা বলা কঠিন। তবে বিপিএলে ঠিকই বাবা-ছেলে একই একাদশে থেকে একই সঙ্গে ব্যাট করার কীর্তি গড়লেন।

এর আগে ঘরোয়া ক্রিকেটে পিতা-পুত্র প্রথমবার একসঙ্গে খেলেছেন আরও এক যুগ আগে। ওয়েস্ট ইন্ডিজের কিংবদন্তি শিবনারায়ন চন্দরপল এবং তার ছেলে ত্যাগনারায়ন চন্দ্রপল একসঙ্গে ১১টি ম্যাচ খেলেছেন। এর মধ্যে ২০১৪ সালে পিতার নেতৃত্বে খেলেছেন ত্যাগনারায়ন।

