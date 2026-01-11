নবিপুত্র ইশাখিল ও সৌম্যর ব্যাটে নোয়াখালীর চ্যালেঞ্জিং স্কোর

নবিপুত্র ইশাখিল ও সৌম্যর ব্যাটে নোয়াখালীর চ্যালেঞ্জিং স্কোর
মোহাম্মদ নবি এবং তার পূত্র হাসান ইশাখিলের একসঙ্গে ব্যাট করার দৃশ্যটাই ইতিহাস হয়ে থাকরো বিপিএলে। নোয়াখালী এক্সপ্রেস হয়তো পুরো টুর্নামেন্টে খুব বাজে পারফরম্যান্স উপহার দিয়েছে; কিন্তু শেষ মুহূর্তে এসে আফগান তারকা ক্রিকেটার মোহাম্মদ নবি এবং তার ছেলে হাসান ইশাখিলের একসঙ্গে মাঠে নামানোর দৃশ্যটা ছিল অসাধারণ।
শুধু তাই নয়, বিপিএলের শুরু থেকে একাদশে থেকেও সুযোগ না পাওয়া হাসান ইসাখিল প্রথমবার সুযোগ পেয়েই নিজের জাত ছিনিয়ে দিলেন। সে সঙ্গে প্রমাণ করে দিলেন, নোয়াখালীর কোচ খালেদ মাহমুদ সুজনের আগের ম্যাচের সিদ্ধান্তগুলো ছিল ভুল। এমন একজন পারফরমারকে বেঞ্চে বসিয়ে রেখে একের পর ম্যাচ হেরেছে তারা।
সিলেট আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টেডিয়ামে টস জিতে ব্যাট করতে নেমে মোহাম্মদ নবিপুত্র হাসান ইশাখিলের সেঞ্চুরিছোঁয়া বড় ফিফটি এবং সৌম্য সরকারের ঝোড়ো ব্যাটিংয়ে ভর করে নির্ধারিত ২০ ওভারে ৭ উইকেট হারিয়ে ১৮৪ রান সংগ্রহ করেছে নোয়াখালী এক্সপ্রেস। ৬০ বলে ৯২ রান করেন হাসান ইশাখিল। ২৫ বলে ৪৮ রান করেন সৌম্য সরকার।
বিপিএলে আজ ছিল হাসান ইশাখিলের অভিষেক। ম্যাচের শুরুতে ছেলের মাথায় বিপিএলের অভিষেক ক্যাপ তুলে দেন মোহাম্মদ নবি। টস জিতে ব্যাট করতে নেমে সৌম্য সরকারকে নিয়ে ঝোড়ো ব্যাটিং করেন হাসান ইশাখিল। দু’জন মিলে ৯.২ ওভারে গড়ে দোলেন ১০১ রানের জুটি। ২৫ বলে এ সময় ৪৮ রান করে আউট হয়ে যান সৌম্য সরকার। ৭টি বাউন্ডারির সঙ্গে ১টি ছক্কার মার মারেন তিনি।
এরপর ব্যাট করতে নামেন শাহাদাত হোসেন। কিন্তু ৩ রান করে আউট হয়ে যান তিনি। হাবিবুর রহমান সোহান ৪ রান করে আউট হন। ১১৯ রানের মাথায় সোহান আউট হতেই মাঠে নামেন মোহাম্মদ নবি। জুটি বাধেন বাপ-বেটা। দু’জন মিলে গড়ে তোলেন ৫৩ রানের জুটি। দলীয় ১৭২ রানের মাথায় আউট হয়ে যান বাবা-ছেলে।
১৭২ রানের মাথায় প্রথমে আউট হন মোহাম্মদ নবি। ১৩ বরে ১৭ রান করেন তিনি। ২টি বাউন্ডারি ছিল তার মারে। এর দুই বল পরই আউট হন হাসান ইশাখিল। অভিষেকে দারুণ এক সেঞ্চুরির দাঁড়িয়েছিলেন। কিন্তু সাইফউদ্দিনের বলে ৬০ বলে ৯২ রানের মাথায় আউট হন তিনি। ৭টি বাউন্ডারির সঙ্গে ৫টি ছক্কার মার মারেন তিনি।
