ক্রীড়া উপদেষ্টার বক্তব্য আইসিসির সরাসরি জবাব নয়: উপ-প্রেস সচিব

ক্রীড়া উপদেষ্টার বক্তব্য আইসিসির সরাসরি জবাব নয়: উপ-প্রেস সচিব
ভারতের মাটিতে গিয়ে বাংলাদেশ দলের বিশ্বকাপ ক্রিকেট খেলার বিষয়ে আইসিসিকে উদ্বৃত করে তিনটি নিরাপত্তা শঙ্কার কথা জানিয়ে অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের ক্রীড়া উপদেষ্টা যে বক্তব্য দিয়েছেন, তা আইসিসির পক্ষ থেকে সরাসরি কোনো জবাব নয় বলে জানিয়েছেন প্রধান উপদেষ্টার উপ-প্রেস সচিব আবুল কালাম আজাদ (আজাদ মজুমদার)।
বাফুফে ভবনে আজ (সোমবার) বিকেলে এক সংবাদ সম্মেলনে আইসিসি সিকিউরিটি টিমের পক্ষ থেকে পাঠানো একটি চিঠির কথা উল্লেখ করে ক্রীড়া উপদেষ্টা দাবি করেন, ‘আইসিসির সিকিউরিটি টিম একটি চিঠি দিয়েছে। যেখানে তিনটি বিষয়ে বাংলাদেশ দলের নিরাপত্তা নিয়ে আশঙ্কা প্রকাশ করা হয়েছে। ১. দলে মোস্তাফিজের অন্তর্ভুক্তি; ২. সমর্থকদের জাতীয় দলের জার্সি পরে ঘোরাফেরা করা; ৩. নির্বাচন যত এগিয়ে আসবে, নিরাপত্তা ঝুঁকি তত বৃদ্ধি পাবে।’
এ বিষয়ে ব্যাখ্যা দিয়ে প্রধান উপদেষ্টার উপ-প্রেস সচিব আজাদ মজুমদার ফেসবুক একটি স্ট্যাটাসে লিখেছেন, ‘ক্রীড়া উপদেষ্টা আইসিসির যোগাযোগের যে কথা বলেছেন, সেটা আসলে ভারতে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ ঘিরে হুমকি পর্যালোচনায় আইসিসির একটি আন্তঃবিভাগীয় একটি নোট।’
বাংলাদেশ ক্রিকেট টিমের ম্যাচগুলো ভারতের বাইরে নিয়ে যেতে যে অনুরোধ করেছে বাংলাদেশ, তার জবাবে আইসিসির পাঠানো কোনো জবাব নয়, জানিয়েছেন উপ-প্রেস সচিব আজাদ মজুমদার।
তবে, বাফুফে ভবনের সামনে সংবাদ সম্মেলনে দেওয়া বক্তব্যের এক পর্যায় উপদেষ্টা ড. নজরুল জানান, বাংলাদেশ আইসিসিকে ‘চিঠি দেয়ার পর আইসিসির উত্তরের’ প্রত্যাশা করছে। তিনি বলেন, ‘আমরা দুইটা চিঠি দিয়েছি, চিঠি দেওয়ার পর আমরা আইসিসির যে উত্তর সেটার প্রত্যাশা করছি।’
আইএইচএস/