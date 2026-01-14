ফুলকপির কোরমার রেসিপি
ফুলকপি শুধু স্বাস্থ্যের জন্য নয়, স্বাদের দিক থেকেও অসাধারণ। আর যখন এটি তৈরি হয় কোরমা হিসেবে, তখন মসলা, নারকেল ও ক্রিমের স্বাদ এক হয়ে উঠে একটি নরম, সুস্বাদু এবং লোভনীয় পদে। হালকা, পুষ্টিকর এবং ভাত বা রুটির সঙ্গে জুড়লে একেবারে পারফেক্ট মিল, যা সব বয়সের মানুষই পছন্দ করবে। রইলো রেসিপি-
উপকরণ
- ফুলকপি ১টি মাঝারি সাইজের
- টুকরো করে কাটা
- পেঁয়াজ ২টি মাঝারি
- কুচি করে কাটা
- রসুন ৪-৫ কোয়া বাটা
- আদা ১ চা চামচ
- টমেটো পেস্ট ১ কাপ,
- কুড়ানো নারকেল বা নারকেল ক্রিম ৩ টেবিল চামচ
- দই ২ টেবিল চামচ
- ধনে গুঁড়ো ১ চা চামচ
- জিরা গুঁড়ো ১/২ চা চামচ
- লবণ স্বাদমতো
- তেল ২-৩ টেবিল চামচ
- পানি প্রয়োজনমতো
- ধনে পাতা সাজানোর জন্য
যেভাবে তৈরি করবেন
প্রথমে ফুলকপি টুকরো টুকরো করে ধুয়ে নিন। এবার একটি প্যানে তেল গরম করুন তাতে পেঁয়াজ কুচি দিয়ে সোনালি হওয়া পর্যন্ত ভাজুন। এরপর আদা ও রসুন দিয়ে ১-২ মিনিট ভাজুন, যেন কাঁচা গন্ধ চলে যায়। এরপর এতে টমেটো, ধনে ও জিরা গুঁড়ো দিয়ে ভালোভাবে কষিয়ে নিন। এবার ফুলকপি দিয়ে ৫ মিনিট ভাজুন। ভাজা হলে এতে দই ও নারকেল দিয়ে নিন।
প্রয়োজনে একটু পানি দিন এবং ঢাকনা দিয়ে ১০ মিনিট রান্না করুন, যেন ফুলকপি নরম হয়ে আসে। সবশেষে স্বাদমতো লবণ দিয়ে হালকা নাড়ুন। কোরমা রান্না হয়ে গেলে ধনে পাতা ছিটিয়ে গরম গরম পরিবেশন করুন।
জেএস/