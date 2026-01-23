টিভিতে আজকের খেলা, ২৩ জানুয়ারি ২০২৬

টিভিতে আজকের খেলা, ২৩ জানুয়ারি ২০২৬
ক্রিকেট
অ–১৯ বিশ্বকাপ ক্রিকেট
বাংলাদেশ–যুক্তরাষ্ট্র
বেলা ১টা ৩০ মিনিট
র্যাবিটহোল
অস্ট্রেলিয়া–শ্রীলঙ্কা
বেলা ১টা ৩০ মিনিট
স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ২
বিগ ব্যাশ: চ্যালেঞ্জার
হারিকেনস-সিক্সার্স
বেলা ২টা ১৫ মিনিট
স্টার স্পোর্টস ২
বিপিএল
ফাইনাল
চট্টগ্রাম-রাজশাহী
সন্ধ্যা ৬টা
টি স্পোর্টস ও নাগরিক
ভারত-নিউজিল্যান্ড
দ্বিতীয় টি-টোয়েন্টি
সন্ধ্যা ৭টা ৩০ মিনিট
স্টার স্পোর্টস ১
এসএ টোয়েন্টি
কোয়ালিফায়ার ২
রাত ৯টা ৩০ মিনিট
স্টার স্পোর্টস ২
ফুটবল
সিরি ‘আ’
ইন্টার মিলান-পিসা
রাত ১টা ৪৫ মিনিট
ডিএজেডএন
বুন্দেসলিগা
সেন্ট পাউলি-হামবুর্গ
রাত ১টা ৩০ মিনিট
সনি স্পোর্টস ২
লা লিগা
লেভান্তে-এলচে
রাত ২টা
বিগিন অ্যাপ
আইএন