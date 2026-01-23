  2. খেলাধুলা

টিভিতে আজকের খেলা, ২৩ জানুয়ারি ২০২৬

স্পোর্টস ডেস্ক
স্পোর্টস ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৮:১৪ এএম, ২৩ জানুয়ারি ২০২৬
ক্রিকেট

অ–১৯ বিশ্বকাপ ক্রিকেট
বাংলাদেশ–যুক্তরাষ্ট্র
বেলা ১টা ৩০ মিনিট
র‍্যাবিটহোল

অস্ট্রেলিয়া–শ্রীলঙ্কা
বেলা ১টা ৩০ মিনিট
স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ২

বিগ ব্যাশ: চ্যালেঞ্জার

হারিকেনস-সিক্সার্স
বেলা ২টা ১৫ মিনিট
স্টার স্পোর্টস ২

বিপিএল

ফাইনাল

চট্টগ্রাম-রাজশাহী
সন্ধ্যা ৬টা
টি স্পোর্টস ও নাগরিক

ভারত-নিউজিল্যান্ড
দ্বিতীয় টি-টোয়েন্টি
সন্ধ্যা ৭টা ৩০ মিনিট
স্টার স্পোর্টস ১

এসএ টোয়েন্টি

কোয়ালিফায়ার ২
রাত ৯টা ৩০ মিনিট
স্টার স্পোর্টস ২

ফুটবল

সিরি ‘আ’

ইন্টার মিলান-পিসা
রাত ১টা ৪৫ মিনিট
ডিএজেডএন

বুন্দেসলিগা

সেন্ট পাউলি-হামবুর্গ
রাত ১টা ৩০ মিনিট
সনি স্পোর্টস ২

লা লিগা

লেভান্তে-এলচে
রাত ২টা
বিগিন অ্যাপ

