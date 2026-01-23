  2. খেলাধুলা

আমি আক্রমণাত্মক অধিনায়ক, এভাবেই উপভোগ করছি: শেখ মেহেদী

প্রকাশিত: ০৮:২৯ এএম, ২৩ জানুয়ারি ২০২৬
চলতি বিপিএল দিয়েই স্বীকৃত ক্রিকেটে প্রথমবার অধিনায়কত্ব করছেন শেখ মেহেদী। তার অধিনায়কত্বে ফাইনালে উঠেছে চট্টগ্রাম রয়্যালস। প্রথমবার অধিনায়কত্ব করলেও প্রশংসা কুড়াচ্ছেন চারদিক থেকেই। তবে মাঠে সতীর্থদের উপর চিল্লানো আর তার আগ্রাসী শারীরিক ভাষা নিয়েও আলোচনা আছে। তবে মেহেদী এভাবেই উপভোগ করছেন অধিনায়কত্ব।

বৃহস্পতিবার ফাইনালের আগে শেষবার অনুশীলন সেরেছে চট্টগ্রাম। অনুশীলনের পর সংবাদ সম্মেলনে অধিনায়কত্ব প্রশ্নে মেহেদী বলেন, ‘হ্যাঁ, মাশাআল্লাহ অধিনায়কত্ব তো অবশ্যই উপভোগ করছি। কিন্তু আমি অন্যান্য অধিনায়কদের মতো কাম অ্যান্ড কুল (শান্ত) অধিনায়ক না, আমি একটু আক্রমণাত্মক ক্যাপ্টেন। আমি যেভাবে পছন্দ করি আমি সেভাবে ইনজয় করছি।’

নিলামের পর চট্টগ্রাম রয়্যালসকে নিয়ে অনেক প্রশ্ন ছিল। অনেকের মনে সংশয় ছিল যে টিমটা ব্যালেন্সড হয় নাই। কিন্তু বিসিবি দায়িত্ব নেওয়ার পর সবার আগে ফাইনালে পৌঁছেছে তারা। অধিনায়ক হিসেবে সেখান থেকে ফাইনাল ওঠার সময়টা কেমন ছিল, এই প্রশ্নে মেহেদী বলেন, ‘সবার একটা ভালো ভূমিকা ছিল। আমাদের যে টিম ম্যানেজমেন্ট ছিল, সিনিয়র ক্রিকেটার ছিল, সবাই মিলে ভালো একটা রোল প্লে করেছে। আর ক্রিকেট খেলার জন্য যতটুকু মোটিভেশন বলেন বা মেন্টালি প্রিপারেশন, তারা তখন ইনস্ট্যান্ট যেভাবে ম্যানেজ করেছে এবং আমার মনে হয় ওইটার কারণে সবাই ভালো ক্রিকেট খেলতে পারছে।’

রাত পোহালে বিপিএল ফাইনাল। তবে বাংলাদেশ ক্রিকেটে ঠিক আগের দিন আলোচনা হচ্ছে বিশ্বকাপে খেলা না খেলা নিয়ে। এই আলোচনা ফাইনাল খেলতে যাওয়া ক্রিকেটারদের ইফেক্ট করছে কিনা এ নিয়েও আলোচনা হচ্ছে। তবে মেহেদী বললেন, ‘সব প্লেয়াররা কালকে বিপিএল ফাইনাল খেলা আছে, সেইটা নিয়েই সবাই প্রস্তুতি নিচ্ছি এবং চিন্তাও করতেছি বিপিএল ফাইনাল খেলা নিয়ে। বিশ্বকাপটা আসলে আমাদের হাতে না, এটা ম্যানেজমেন্টের হাতে। তারা আমাদের যেভাবে বলবে, আমাদের যারা বিশ্বকাপ দলে আছে তারা সেভাবেই যাবে আর কি। এটা বিসিবির ওপর নির্ভর করছে।’

