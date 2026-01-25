  2. খেলাধুলা

ভারতকে সুযোগ দিলেও, বাংলাদেশের ক্ষেত্রে আইসিসি অনিচ্ছুক: আফ্রিদি

স্পোর্টস ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৯:০৮ এএম, ২৫ জানুয়ারি ২০২৬
নিরাপত্তাজনিত কারণে ভারতের মাটিতে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ খেলতে যাওয়া হচ্ছে না বাংলাদেশের। ভেন্যু পরিবর্তনের জন্য আইসিসিতে একাধিকবার চিঠি ও বৈঠক করেও লাভ হয়নি। আইসিসিতে ভোটাভুটিতে নিজেদের বাইরে কেবল পাকিস্তানের ভোট পেয়েছে বাংলাদেশ।

গতকাল এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বাংলাদেশের বদলে স্কটল্যান্ডকে বিশ্বকাপে অন্তর্ভূক্ত করার সিদ্ধান্তটি জানিয়ে দিয়েছে আইসিসি।

পাকিস্তান ক্রিকেট (পিসিবি) বোর্ড বাংলাদেশকে সমর্থন জানিয়েছে। এখনও গুঞ্জন রয়েছে তাদের বিশ্বকাপ বয়কটের। এসবের মধ্যেই বাংলাদেশের পক্ষে অবস্থান নিয়েছেন সাবেক পাকিস্তানি অধিনায়ক শহিদ আফ্রিদি। হতাশা প্রকাশ করে এক্সে তিনি লিখেন, ‘বাংলাদেশে এবং আইসিসি ইভেন্টে খেলা একজন সাবেক আন্তর্জাতিক ক্রিকেটার হিসেবে আজ আইসিসির অসঙ্গত আচরণ আমাকে গভীরভাবে হতাশ করেছে।’

চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি খেলার জন্য ভারত পাকিস্তান সফর করতে না চাওয়ায় আইসিসি তখন বিকল্প ব্যবস্থা করেছিল তাদের জন্য। কিন্তু বাংলাদেশের ক্ষেত্রে তেমনটা না হওয়ায় এটাকে আইসিসির আন্তরিকতার ঘাটতি বা অনিচ্ছা হিসেবে দেখেছেন আফ্রিদি, ‘২০২৫ সালে পাকিস্তান সফর না করার ক্ষেত্রে ভারতের নিরাপত্তাজনিত উদ্বেগ আইসিসি গ্রহণ করেছে, অথচ একই ধরনের বোঝাপড়া বাংলাদেশে প্রযোজ্য করতে তারা অনিচ্ছুক বলে মনে হচ্ছে।’

আইসিসির এমন আচরণকে দ্বিমুখীতা ও ন্যায্যতার ঘাটতি হিসেবেও দেখছেন সাবেক এই পাকিস্তানি অধিনায়ক। পোস্টের শেষ অংশে লিখেছেন, ‘বাংলাদেশের খেলোয়াড় এবং দেশের লাখো ক্রিকেটভক্ত সম্মান পাওয়ার যোগ্য, দ্বিমুখী মানদণ্ড নয়। আইসিসির উচিত সেতু তৈরি করা, সেগুলো ভেঙে ফেলা নয়।’

আইএন

