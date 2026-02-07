  2. খেলাধুলা

হেটমায়ারের ঝড়ে ১৮২ রানের পুঁজি ওয়েস্ট ইন্ডিজের

স্পোর্টস ডেস্ক
স্পোর্টস ডেস্ক স্পোর্টস ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৫:২৩ পিএম, ০৭ ফেব্রুয়ারি ২০২৬
হেটমায়ারের ঝড়ে ১৮২ রানের পুঁজি ওয়েস্ট ইন্ডিজের

সিমরন হেটমায়ারের ঝোড়ো ফিফটিতে স্কটল্যান্ডের বিপক্ষে ৫ উইকেটে ১৮২ রানের চ্যালেঞ্জিং পুঁজি দাঁড় করিয়েছে ওয়েস্ট ইন্ডিজ।

কলকাতার ইডেন গার্ডেনসে টস জিতে ক্যারিবীয়দের ব্যাটিংয়ে পাঠায় স্কটিশরা। দেখেশুনে শুরু করে ওয়েস্ট ইন্ডিজ। পাওয়ার প্লের ৬ ওভারে কোনো উইকেট না হারালেও মোটে ৩৩ রান তুলে তারা।

৫০ বলে ৫২ রানের উদ্বোধনী জুটি গড়েন শাই হোপ আর ব্রেন্ডন কিং। হোপ ২২ বল খেলে করেন মাত্র ১৯, ব্রেন্ডন কিং ৩০ বলে ৩৫।

এরপর রানের গতি বাড়ান সিমরন হেটমায়ার, রভম্যান পাওয়েল, শেরফান রাদারফোর্ডরা। পাওয়েল ১৪ বলে ২৪, রাদারফোর্ড ১৩ বলে করেন ২৬ রান।

তবে ওয়েস্ট ইন্ডিজকে চ্যালেঞ্জিং পুঁজি এনে দেওয়ার পেছনে মূল অবদান হেটমায়ারের। ৩৬ বলে ২ চার আর ৬ ছক্কায় ৬৪ রানের ইনিংস খেলেন তিনি।

স্কটল্যান্ডের ব্র্যাড কুরি ২৩ রানে নেন ২টি উইকেট।

এমএমআর

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।