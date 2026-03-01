টস জিতে ব্যাটিংয়ে জিম্বাবুয়ে

টস জিতে ব্যাটিংয়ে জিম্বাবুয়ে
সুপার এইটের গ্রুপ ‘১’ এর ম্যাচে মুখোমুখি হতে যাচ্ছে দক্ষিণ আফ্রিকা ও জিম্বাবুয়ে। সেই ম্যাচে টস জিতে আগে ব্যাটিং করার সিদ্ধান্ত নিইয়েছেন জিম্বাবুয়ের অধিনায়ক সিকান্দার রাজা। ফলে শুরুতে ফিল্ডিং করবে দক্ষিণ আফ্রিকা।
রোববার (১ মার্চ) দিল্লির অরুণ জেটলি স্টেডিয়ামে ম্যাচটি শুরু হবে বাংলাদেশ সময় বেলা ৩টা ৩০ মিনিটে। দুই দলেরই সুপার এইটে এটি শেষ ম্যাচ।
ইতিমধ্যেই সেমিফাইনাল প্রায় নিশ্চিত করে ফেলেছে দক্ষিণ আফ্রিকা। ভারত ও ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে দাপুটে জয় পেয়েছে এইডেন মার্করামের দল।
অন্যদিকে গ্রুপ পর্বে শতভাগ জয়ে গ্রুপসেরা হয়ে সুপার এইটে পা রাখা জিম্বাবুয়ে ওয়েস্ট ইন্ডিজ ও ভারত দুই দলের বিপক্ষেই খেয়েছে বেধড়ক পিটুনি। শেষ ম্যাচটিতে জয়ের দেখা পেয়ে কিছুটা প্রাপ্তি নিয়ে সুপার এইট শেষ করতে চাইবে সিকান্দার রাজার দল।
জিম্বাবুয়ে একাদশ
তাদিওয়ানাশে মারুমানি (উইকেটকিপার), ব্রায়ান বেনেট, ডিয়ন মায়ার্স, সিকান্দার রাজা (অধিনায়ক), রায়ান বার্ল, টনি মুনিয়ঙ্গা, ক্লাইভ মাদান্দে, ব্র্যাড ইভান্স, ওয়েলিংটন মাসাকাদজা, গ্রায়েম ক্রেমার, ব্লেসিং মুজারাবানি।
দক্ষিণ আফ্রিকা একাদশ
এইডেন মার্করাম (অধিনায়ক), কুইন্টন ডি কক (উইকেটকিপার), রায়ান রিকেলটন, ডিওয়াল্ড ব্রেভিস, ডেভিড মিলার, ট্রিস্টান স্টাবস, জর্জ লিন্ডে, করবিন বোশ, অ্যানরিখ নরকিয়া, কুয়েনা মাফাকা, লুঙ্গি এনগিডি।
আইএন