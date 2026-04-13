নভেম্বরে শুরু আইএলটি২০’র পঞ্চম আসর, ফাইনাল দুবাইয়ে

নভেম্বরে শুরু আইএলটি২০’র পঞ্চম আসর, ফাইনাল দুবাইয়ে
সংযুক্ত আরব আমিরাতের জনপ্রিয় টি-টোয়েন্টি লিগ ইন্টারন্যাশনাল লিগ টি-টোয়েন্টির (আইএলটি২০) পঞ্চম আসর শুরু হবে আগামী ২২ নভেম্বর এবং চলবে ২০ ডিসেম্বর পর্যন্ত। এবারের আসরেও মোট ৩৪টি ম্যাচ অনুষ্ঠিত হবে—যার মধ্যে ৩০টি লিগ পর্বের ম্যাচ এবং বাকি চারটি প্লে-অফ।
টুর্নামেন্টের ম্যাচগুলো আয়োজন করা হবে তিনটি প্রধান ভেন্যুতে—দুবাই, আবুধাবি এবং শারজাহ। বরাবরের মতো এবারের ফাইনালও অনুষ্ঠিত হবে দুবাইয়ে।
লিগটির সময়সূচিতে আগেই পরিবর্তন আনা হয়েছিল। গত মৌসুমে এটি জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারির পরিবর্তে ডিসেম্বর-জানুয়ারিতে অনুষ্ঠিত হয়। এবার আরও এগিয়ে নভেম্বর-ডিসেম্বরে নিয়ে আসা হয়েছে, যাতে এস২০-সহ অন্যান্য ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগের সঙ্গে সময়সূচির সংঘর্ষ এড়ানো যায়।
আইএলটি২০-এর প্রধান নির্বাহী ডেভিড হোয়াইট এক বিবৃতিতে বলেন, চতুর্থ আসরের সাফল্যে আমরা দারুণ আনন্দিত। সম্প্রচার, দর্শক আগ্রহ এবং বিশ্বমানের টি-টোয়েন্টি তারকাদের অংশগ্রহণ—সব মিলিয়ে টুর্নামেন্টটি আরও সমৃদ্ধ হয়েছে।
তিনি আরও জানান, সৌদি আরব ক্রিকেট ফেডারেশন এবং কুয়েত ক্রিকেটের সঙ্গে কৌশলগত অংশীদারিত্ব ভবিষ্যতে আরও জোরদার করা হবে। পঞ্চম আসরের আগে এই দুই দেশে উন্নয়নমূলক টুর্নামেন্ট আয়োজনের পরিকল্পনাও রয়েছে।
এবারের আসরকে অংশ নেবে ছয়টি দল—ডেজার্ট ভাইপারস (বর্তমান চ্যাম্পিয়ন), গালফ জায়ান্টস, এমআই এমিরেটস, দুবাই ক্যাপিটালস, শারজাহ ওয়ারিয়র্স এবং আবুধাবি নাইট রাইডার্স। স্কোয়াড চূড়ান্ত করতে আবারও প্লেয়ার নিলামের আয়োজন করা হবে।
উল্লেখ্য, ডেজার্ট ভাইপার্স ছাড়াও গালফ জায়ান্টস, এমআই এমিরেটস এবং দুবাই ক্যাপিটালস ইতোমধ্যেই এই লিগের শিরোপা জিতেছে।
