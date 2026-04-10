বিশ্বকাপে বিস্ময়কর গোল
এডেরের জাদুকরী চিপে মুগ্ধ বিশ্বকাপ মঞ্চ
১৯৮২ সালের স্পেন বিশ্বকাপে ফুটবল ইতিহাসের অন্যতম দৃষ্টিনন্দন গোলগুলোর একটি উপহার দিয়েছিলেন ব্রাজিলের তারকা এডের অ্যালেইক্সো। স্কটল্যান্ডের বিপক্ষে সেই ম্যাচে তার করা অসাধারণ চিপ শট আজও বিশ্বকাপের সেরা গোলগুলোর তালিকায় জায়গা দখল করে রেখেছে।
১৯৮২ সালের বিশ্বকাপের গ্রুপ ৬-এর ম্যাচে ব্রাজিলের মুখোমুখি হয়েছিল স্কটল্যান্ডের। ম্যাচটি অনুষ্ঠিত হয় সেভিলের এস্টাডিও বেনিতো ভিলামারিনে। ম্যাচের ৬৩ মিনিটে আসে সেই স্মরণীয় মুহূর্ত।
এডেরকে অনেকেই ডাকতেন ‘দ্য ক্যানন’ বা ‘ভেস্পাসিয়ানো বোমা’- তার শক্তিশালী শটের কারণে। দূরপাল্লা থেকে ভয়ংকর শট নেওয়ার জন্য তিনি ছিলেন বিখ্যাত। তবে এই ম্যাচে তিনি দেখিয়েছিলেন নিজের আরেকটি ভিন্ন দিক- নিপুণতা ও সূক্ষ্মতা।
ম্যাচের ওই সময় ব্রাজিল এগিয়ে ছিল ২-১ গোলে। ঠিক তখনই সার্জিনহো বলটি বাড়িয়ে দেন এডেরের দিকে। স্টেডিয়ামে উপস্থিত সবাই ভেবেছিল এডের এবারও শক্তিশালী শট নেবেন। কিন্তু সবাইকে চমকে দিয়ে তিনি নেন এক অসাধারণ সিদ্ধান্ত।
প্রায় ২৫-৩০ গজ দূর থেকে তিনি নিখুঁতভাবে বলটিকে তুলে দেন গোলবারের ওপর দিয়ে- একটি দুর্দান্ত চিপ শটে। স্কটল্যান্ডের গোলরক্ষক অ্যালান রাফ তখন কিছুটা সামনে এগিয়ে ছিলেন, আর সেই সুযোগটাই কাজে লাগান এডের। বলটি তার মাথার ওপর দিয়ে জালে জড়িয়ে যায়।
এই গোলটি শুধু ব্রাজিলের জয় নিশ্চিত করেনি, বরং ফুটবলপ্রেমীদের মনে চিরস্থায়ী ছাপ ফেলেছে। শক্তিশালী শটের জন্য পরিচিত একজন ফুটবলার যে কতটা সূক্ষ্ম ও শিল্পসম্মত হতে পারেন, তারই নিখুঁত উদাহরণ এই গোল।
বিশ্বকাপের ইতিহাসে অনেক দুর্দান্ত গোল হয়েছে, কিন্তু এডেরের এই চিপ শট এখনো বিশেষভাবে স্মরণীয়- কারণ এতে ছিল শক্তি নয়, ছিল বুদ্ধিমত্তা, সময়জ্ঞান ও অসাধারণ টেকনিকের মিশেল।
