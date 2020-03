করোনায় গৃহবন্দি, ঘর মুছে মাকে খুশি করলেন বুমরাহ

করোনাভাইরাসের কারণে গত ২৫ মার্চ থেকে লকডাউন রয়েছে পুরো ভারত। জরুরি প্রয়োজন ছাড়া ঘরের বাইরে বের হওয়ার অনুমতি নেই কারও। এমতাবস্থায় স্বাভাবিকভাবেই বন্ধ রয়েছে সবধরনের খেলাধুলা।

শুধু খেলাধুলাই নয়, অনুশীলন বা জিম সেশনের জন্যও বাইরে বের হতে পারছেন না খেলোয়াড়রা। ফলে একপ্রকার বাধ্য হয়েই ঘরের ভেতর অলস সময় কাটছে সবার।

তবে গৃহবন্দি এ সময়টাকে কাজে লাগানোর নতুন নতুন উপায় বের করে ফেলেছেন ভারতীয় ক্রিকেটাররা। অধিনায়ক বিরাট কোহলি যেমন নতুন চুলের কাটিং দিয়েছেন স্ত্রী আনুশকা শর্মাকে দিয়ে, টপঅর্ডার ব্যাটসম্যান চেতেশ্বর পুজারা খেলাধুলা করছেন স্ত্রী-সন্তানদের নিয়ে।

এদিকে ডান হাতি পেসার জাসপ্রিত বুমরাহ আবার বেছে নিয়েছেন অন্য এক উপায়। একই সঙ্গে নিজের শারীরিক কসরত এবং মাকে খুশি করার অভিনব এক পদ্ধতিই বের করেছেন বুমরাহ।

My modified mobility drills are keeping the house clean and my mother very happy. (P.s - I had to do everything again without the slippers. pic.twitter.com/gFDrovK59t