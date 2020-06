সবার দোয়া-ভালোবাসায় আপ্লুত আফ্রিদি

গত শনিবার পাকিস্তানের সাবেক অধিনায়ক শহিদ আফ্রিদির কোভিড-১৯ পরীক্ষার ফলাফল এসেছে পজিটিভ। করোনাভাইরাসে সংক্রমিত হওয়ার খবরটি জানিয়েছেন আফ্রিদি নিজেই। এ খবরটি রীতিমতো একটি ধাক্কা হয়েই আসে ক্রিকেট বিশ্বের জন্য।

তবে শারীরিকভাবে সুস্থ্য রয়েছেন আফ্রিদি। করোনায় আক্রান্ত হওয়ার খবর বের হওয়ার পর থেকে ভক্ত-সমর্থক থেকে শুরু করে সতীর্থ, প্রতিপক্ষ- সবাই শুভকামনা জানাচ্ছেন আফ্রিদিকে। যা আপ্লুত করেছে পাকিস্তানি অলরাউন্ডারকে। আর তাই সবাইকে ধন্যবাদ জানাতে ভোলেননি তিনি।

রোববার সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম টুইটারে আফ্রিদি লিখেছেন, ‘যারা আমার জন্য দোয়া করছেন এবং হৃদয় ছুঁয়ে যাওয়া সব মেসেজ পাঠাচ্ছেন, তাদের সবাইকে ধন্যবাদ জানানোর জন্য এই বার্তা। আপনাদের সবাইকে ধন্যবাদ। দয়া করে নিরাপদ থাকুন এবং এ কঠিন সময়ে অসহায়দের সাহায্য করুন। সবার জন্য ভালোবাসা।’

A quick message to thank everybody who’s been praying for my recovery and for the heartfelt messages I’ve been receiving; thank you so much. Please stay safe & continue to look out for those who need help during these testing times. Lots of love for you all