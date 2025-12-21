  2. খেলাধুলা

মাউন্ট মঙ্গানুই টেস্ট

ইতিহাস গড়লেন নিউজিল্যান্ডের দুই ওপেনার

স্পোর্টস ডেস্ক
প্রকাশিত: ০১:০৩ পিএম, ২১ ডিসেম্বর ২০২৫
মাউন্ট মঙ্গানুই টেস্টের দুই ইনিংসেই সেঞ্চুরির দেখা পেয়েছেন নিউজিল্যান্ডের দুই ওপেনার। যা কিনা আগে কখনোই ঘটেনি টেস্ট ক্রিকেটে। লম ল্যাথাম ও ডেভন কনওয়ে একই টেস্টের দুই ইনিংসেই করলেন ওপেনিংয়ে নেমে সেঞ্চুরি।

প্রথম ইনিংসে ল্যাথাম করেছেন ১৩৭ আর দ্বিতীয় ইনিংসে ১০১। আরেক ওপেনার ডেভন কনওয়ে ২২৭ ও ১০০। এই দুই ব্যাটারের দাপটে ওয়েস্ট ইন্ডিজের সামনে লক্ষ্য ৪৬২।

এর আগে, চতুর্থ দিন ৬ উইকেটে বোর্ডে ৩৮১ রান নিয়ে দিন শুরু করে ওয়েস্ট ইন্ডিজ তাদের প্রথম ইনিংসে অল আউট হয়েছে ৪২০ রানে।

এরপর দ্বিতীয় ইনিংসে আবারও ব্যাটিং করতে নেমে দুই ওপেনারের শতকে ২ উইকেটে ৩০৬ রান করে ইনিংস ঘোষণা করে নিউজিল্যান্ড। ৪৬২ রানের বিশাল লক্ষ্যে ব্যাটিং করতে নামা সফরকারী উইন্ডিজ দল কোনো উইকেট না হারিয়ে ১৬ ওভারে ৪৩ রান নিয়ে শেষ করেছে চতুর্থ দিন। ব্র্যান্ডন কিং ৩৭ ও জন ক্যাম্পবেল অপরাজিত আছেন ২ রানে। জয় থেকে এখনও দূরে ৪১৯ রানে।

বিশাল এই লক্ষ্য টপকাতে হলে গড়তে হবে রেকর্ড। কেননা, টেস্ট ক্রিকেটে সর্বোচ্চ রান তাড়ার রেকর্ড ৪১৮। সেটিও অবশ্য ক্যারিবিয়দেরই। ২০০৩ সালে অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে এই ইতিহাস গড়েছিল দলটি। পঞ্চম দিনে জিততে হলে ছাড়িয়ে যেতে হবে এই রেকর্ডকেও। যা কিনা মোটেও সহজ নয়।

প্রথম টেস্টের শেষ দুই দিনে ১৬৩.৩ ওভার ব্যাটিং করে ম্যাচ ড্র করে ফেলেছিল সফরকারীরা। ম্যাচ বাঁচানোর নায়ক ছিলেন ডাবল সেঞ্চুরি করা জাস্টিন গ্রিভস। তেমন কিছু হয় কিনা সেটি দেখার জন্য অপেক্ষা করতে হবে আগামীকালের।

চতুর্থ দিন ১২৩ রানে অপরাজিত ছিলেন কাভেম হজ। আগের দিন তিনি সেঞ্চুরি আদায় করে দলকে পথ দেখাচ্ছিলেন। তবে আজ কেউ তাকে দিতে পারেননি সঙ্গ। তাই দ্রুত শেষ হয়ে গেছে উইন্ডিজের প্রথম ইনিংস। যোগ হয় নতুন করে মাত্র ৩৯ রান। একে একে ফিরেছেন অ্যান্ডারসন ফিলিপ, শাই হোপ, জেইডেন সিলস, কেমার রোচ। কিউইরা পায় ১৫৫ রানের লিড।

দ্বিতীয় ইনিংসে ব্যাটিং করতে নেমে স্বাগতিকরা উদ্বোধনী জুটিতেই তোলে ১৯১ রান। সেই জুটি থামে ১০০ রান করে কনওয়ে ফিরলে। তাকে আউট করেন কাভেম হজ। টম ল্যাথামও ১০১ রান করে ফেরেন তারই বলে দলীয় ২৩৪ রানে।

এরপর টি-টোয়েন্টি মেজাজে ৭২ রানের জুটি গড়েন কেইন উইলিয়ামসন ও রাচীন রবীন্দ্র। উইলিয়ামসন ৩৭ বলে ৪০ ও রবীন্দ্র ২৩ বলে ৪৬ রানে অপরাজিত ছিলেন।

