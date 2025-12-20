  2. খেলাধুলা

রাজশাহীর লক্ষ্য অবশ্যই চ্যাম্পিয়ন হওয়া: হান্নান

প্রকাশিত: ০৮:৫৫ পিএম, ২০ ডিসেম্বর ২০২৫
ঢাকা প্রিমিয়ার লিগে চলতি বছর আবাহনী লিমিটেডের হেড কোচ হিসেবে শিরোপা জিতেছিলেন হান্নান সরকার। এবার বিপিএলে রাজশাহী ওয়ারিয়র্সের হয়েও একই লক্ষ্য জাতীয় দলের সাবেক ওপেনারের।

শনিবার রাজশাহীর অনুশীলন শেষে হান্নান বলেন, ‘বেসিক্যালি চ্যাম্পিয়নের জন্যই কাজ শুরু করি। তবে ধাপে ধাপে এগোতে হয়। আবাহনীতে যখন করেছি তখনও কিন্তু বলেছি যে, চ্যাম্পিয়ন হওয়াই চূড়ান্ত লক্ষ্য। তবে নিশ্চিতভাবেই ধাপে ধাপে সময়ের সঙ্গে ম্যাচ-আপ করে কিভাবে এগোনো যায় সেটা লক্ষ্য থাকবে। এ বছরও তার ব্যতিক্রম নয়।’

তিনি আরও বলেন, ‘বিপিএলে স্বাভাবিকভাবেই টিম মালিক থেকে শুরু করে যখন ম্যানেজমেন্ট দায়িত্ব নিয়েছি, কাজ করা শুরু করেছি- লক্ষ্যটা চ্যাম্পিয়ন হওয়ার। তবে চ্যাম্পিয়ন হতে গেলে ভাগ্যের বিষয়টা সবসময় চলে আসে। সেই বিষয়টা সময়ের সঙ্গে সঙ্গে বোঝা যাবে। তবে লক্ষ্য অবশ্যই চ্যাম্পিয়ন ইনশাল্লাহ।’

