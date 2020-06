নাম বিভ্রাটে পাকিস্তানি পেসারের মৃত্যুর খবর ভাইরাল

এই কয়েকদিন আগেই পাকিস্তানের সাবেক অধিনায়ক শহিদ আফ্রিদি সবাইকে আহ্বান জানিয়েছিলেন সোশ্যাল মিডিয়ায় ভুলভাল খবর প্রচার থেকে বিরত থাকতে। তার এ বার্তার ৪৮ ঘণ্টার মধ্যেই সোশ্যাল মিডিয়ার বাড়াবাড়ির শিকার হলেন আফ্রিদির একসময়কার সতীর্থ ক্রিকেটার মোহাম্মদ ইরফান।

রোববার পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ডের পক্ষ থেকে এক বিবৃতিতে জানানো হয়েছিল, পাকিস্তান বধির ক্রিকেট দলের সদস্য মোহাম্মদ ইরফান পাকস্থলীয় পীড়ায় মৃত্যুবরণ করেছেন। আর এ নিয়েই শুরু হয় বিভ্রান্তি। অনেকেই ধরে নেন, এটি হয়তো পাকিস্তান জাতীয় দলের বাঁহাতি পেসার মোহাম্মদ ইরফান।

যার ফলে মুহূর্তের মধ্যে পাকিস্তান তথা পুরো সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমগুলোতে ছড়িয়ে পড়ে ইরফানের মৃত্যুর খবর। কেউ দ্বিতীয়বার খোঁজ না নিয়েই শুরু করেন শোকপ্রকাশ। যা দেখে যারপরনাই বিরক্ত ৩৮ বছর বয়সী পেসার ইরফান।

সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম টুইটারে জানিয়েছেন, তিনি সুস্থ আছেন, মারা যাননি। টুইটারে ইরফান লিখেছেন, ‘কিছু সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মে গাড়ি দুর্ঘটনায় আমার মৃত্যুর বানোয়াট খবর প্রচার করা হচ্ছে। যা আমার পরিবার ও বন্ধুবান্ধবকে বিব্রতকর অবস্থায় ফেলে দিয়েছে। এ বিষয়ে আমি অগণিত ফোন পাচ্ছি। দিয়া করে এমন বিষয় ছড়ানোর আগে ভালোভাবে দেখে নেবেন। কোন দুর্ঘটনা হয়নি। আমরা ভালো আছি।’

পাকিস্তান ক্রিকেট দলের হয়ে এখনও পর্যন্ত ৪ টেস্ট, ৬০ ওয়ানডে ও ২২ টি-টোয়েন্টি খেলেছেন ৭ ফুট ১ ইঞ্চি উচ্চতার পেসার মোহাম্মদ ইরফান। তিন ফরম্যাট মিলে তার উইকেটসংখ্যা ১০৯টি।

Some social media outlets have been spreading a baseless fake news about my death in a car accident. This has disturbed my family & friends beyond words, and I have been receiving endless calls on this. Please refrain from such things. There was no accident and we are well.