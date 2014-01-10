দেশজুড়ে খালেদা জিয়ার গায়েবানা জানাজা

দেশজুড়ে খালেদা জিয়ার গায়েবানা জানাজা
বিএনপি চেয়ারপারসন ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার মৃত্যুতে দেশজুড়ে গায়েবানা জানাজা অনুষ্ঠিত হয়েছে। বুধবার (৩১ ডিসেম্বর) জেলায় জেলায় বিএনপি নেতাকর্মীসহ সাধারণ মানুষ এতে অংশ নেন। জাগো নিউজের নিজস্ব প্রতিবেদক, জেলা ও প্রতিনিধিদের পাঠানো খবরে বিস্তারিত-
চাঁদপুর
দুপুরে চাঁদপুর শহরের আসান আলী সরকারি উচ্চ বিদ্যালয় মাঠে হাজার হাজার নেতাকর্মী ও সাধারণ মানুষের ঢল নামে। জানাজায় বিএনপি ছাড়াও জামায়াত, এনসিপি, বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন, ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশসহ বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দ অংশ নেন।
বগুড়া
বিকেলে শহরের আলতাফুন্নেছা খেলার মাঠে বেগম খালেদা জিয়ার গায়েবানা জানাজা অনুষ্ঠিত হয়েছে। জানাজায় ইমামতি করেন আলতাফুন্নেছা খেলার মাঠ সংলগ্ন বাইতুল হাফিজ জামে মসজিদের ইমাম হাফেজ মাওলানা মো. আব্দুল আজিজ।
রাজবাড়ী
দুপুরে উপজেলার সুরাজ মোহিনী ইনস্টিটিউট স্কুল এন্ড কলেজ মাঠে রাজবাড়ীতে বিএনপি চেয়ারপার্সন ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার গায়েবানা জানাজা অনুষ্ঠিত হয়েছে।
কিশোরগঞ্জ
দুপুরে কিশোরগঞ্জ জেলা জামায়াতে ইসলামীর উদ্যোগে সাবেক প্রধানমন্ত্রী ও বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়ার মাগফিরাত কামনায় দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে। জেলা জামায়াতের আমির অধ্যাপক মো. রমজান আলীর নেতৃত্বে আয়োজিত দোয়া মাহফিলে উপস্থিত ছিলেন জেলা নায়েবে আমির অধ্যক্ষ মাওলানা মো. আজিজুল হক, জেলা সেক্রেটারি মাওলানা মো. নাজমুল ইসলাম, সহকারী সেক্রেটারি অধ্যাপক আজিজুল হক কাজল ও শামসুল ইসলাম সেলিম। এ ছাড়া সদর উপজেলা জামায়াতে ইসলামীর আমির মাওলানা নজরুল ইসলাম, জেলা ছাত্রশিবিরের সভাপতি হাসান আল মামুন প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।
বিকেলে ইটনা উপজেলায় প্রজেক্টরের মাধ্যমে সাবেক প্রধানমন্ত্রী ও বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়ার জানাজার নামাজে অংশগ্রহণ করেছেন বিএনপির নেতাকর্মীসহ হাজারো মানুষ। জানাজায় উপজেলা বিএনপির সভাপতি এস এম কালাম হোসেন, সাধারণ সম্পাদক সিদ্দিকুর জামান ঠাকুর স্বপন, সিনিয়র সহসভাপতি মো. মনির উদ্দিন, সিনিয়র যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদক পলাশ রহমান, সাংগঠনিক সম্পাদক তরিকুল ইসলাম জুয়েলসহ উপজেলা ও ইউনিয়ন পর্যায়ের বিএনপি নেতাকর্মীরা।
চবি
দুপুরে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে (চবি) প্রশাসনের উদ্যোগে বাংলাদেশ সরকারের তিনবারের সাবেক প্রধানমন্ত্রী এবং দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়ার গায়েবানা জানাজা ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে। জানাজায় ইমামতি করেন বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় মসজিদের খতিব হাফেজ আবু দাউদ মুহাম্মদ মামুন।
পাবিপ্রবি
বিকেল ৪টায় ক্যাম্পাসের স্বাধীনতা চত্বরে খালেদা জিয়ার গায়েবানা জানাজা অনুষ্ঠিত হয়। এতে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগ ও হলের বিপুল সংখ্যক শিক্ষার্থী ছাড়াও শিক্ষক, কর্মকর্তা-কর্মচারী এবং স্থানীয় সাধারণ মানুষ অংশগ্রহণ করেন।
ঝালকাঠি
বাদ আসর জেলা বিএনপির কার্যালয়ের সামনে আয়োজিত গায়েবানা জানাজায় বিএনপি ও এর সহযোগী সংগঠনের নেতাকর্মীরা অংশ নেন। যুবদল, ছাত্রদল ও শ্রমিকদলের নেতাকর্মীদের উপস্থিতিতে পুরো এলাকা হয়ে ওঠে শোকাচ্ছন্ন।জানাজার নামাজ শেষে মরহুমার আত্মার মাগফিরাত কামনায় বিশেষ দোয়া ও মোনাজাত করা হয়।
আরএইচ/এমএস