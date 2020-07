পাকিস্তানি উদ্বাস্তু শিবিরে হঠাৎ ধাওয়ান, কি করলেন সেখানে!

শিরোনাম দেখে আঁতকে যাওয়ার কোনো কারণ নেই। ভারতীয় ওপেনার শিখর ধাওয়ান পাকিস্তানের মাটিতে পৌঁছে যাননি। ভারতের রাজধানী নয়াদিল্লিতে রয়েছে পাকিস্তানি হিন্দু উদ্বাস্তু শিবির। সেখানেই হঠাৎ হাজির হয়ে গেলেন ভারতীয় ওপেনার। হিন্দু উদ্বাস্তু শিশু-কিশোরদের হাতে তুলে দিলেন ক্রিকেট কিটস।

ভারতীয় মিডিয়ার মতে, ধর্মীয় কারণে অত্যাচারিত হয়ে ভারতে এসে আশ্রয় নিয়েছেন পাকিস্তানের এসব হিন্দুরা। নয়াদিল্লির মজলিস পার্কে মেট্রো স্টেশনের কাছে আদর্শ নগরে হিন্দু উদ্বাস্তু শিবিরে তাদের অবস্থান। করোনায়ে লকডাউনের কারণে, চরম দুর্দশার মধ্যে পড়ে গেছেন এই উদ্বাস্তুরা। বিভিন্ন সময় তাদেরকে সাহায্য-সহযোগিতা করে যাচ্ছিলেন ভারতীয়রা।

আদর্শ নগরে ওই হিন্দু উদ্বাস্তু কলোনিতে তাই হঠাৎ শিখর ধাওয়ানের উপস্থিতি চমক জাগানিয়া ছিল না। সেখানে তাকে সাদর অভ্যর্থনা জানানো হয়। শিশু-কিশোরদের হাতে কেবল ক্রিকেট কিটস তুলে দেওয়াই নয়, উদ্বাস্তু শিবিরের সবাইকে সাহায্যের উদ্দেশ্য নিয়েই সেখানে যান ধাওয়ান। শিবিরের নারীদের মডিউলার টয়লেট উপহার দেন তিনি।

বেশ কিছুক্ষণ উদ্বাস্তু শিবিরের মানুষের সঙ্গে সময় কাটান। শরণার্থীদের সঙ্গে কথা বলেন। যারা বসতিতে বসবাস করছেন, তাদের জন্য বিছানাও নিয়ে যান। সেখানকার কয়েকজন শিশুর সঙ্গেও কথা বলতে দেখা যায় শিখরকে। সেখান থেকে ফেরার আগে ওই শিশুদের ‘মহার্ঘ’ উপহার দিয়ে আসেন ধাওয়ান।

দিল্লির মজলিশ পার্ক এলাকার ওই মহল্লায় অনেক দিন ধরেই শরণার্থী হিন্দুদের বাস। দিল্লির একটি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন তাদের দেখাশোনা করে। সেই সংগঠনের সঙ্গে ধাওয়ানের এক বন্ধুও যুক্ত। সেই বন্ধুর থেকেই অনুপ্রেরণা নিয়েছেন ধাওয়ান।

তিনি বলছিলেন, ‘আমার বন্ধু ওই শরণার্থী শিবিরে বহুদিন ধরে কাজ করছে। তারা ওখানে টয়লেট তৈরি করেছে। তাই আমিও ভাবলাম যদি ওদের জন্য কিছু করা যায়!’ শিখর বললেন, ‘আমি নিজেকে খুব ভাগ্যবান মনে করছি, যে আমি ওদের জন্য কিছু অন্তত করতে পারছি।’

Enjoyed my morning with the refugees staying near Majlis Metro Station. Grateful for the kind reception they gave me @PMOIndia @narendramodi @HMOIndia @AmitShah @sanjaysherpuria pic.twitter.com/YdwPmFXSrk