‘স্টোকস এখন করোনা ভ্যাকসিনও আবিষ্কার করতে পারবে’

সাউদাম্পটনে প্রথম টেস্টেও দুর্দান্ত অলরাউন্ডিং পারফরম্যান্স দেখিয়েছিলেন ইংল্যান্ডের পেস বোলিং অলরাউন্ডার বেন স্টোকস। কিন্তু দলকে জেতাতে পারেননি। ফলে পিছিয়ে যেতে হয় সিরিজে। তবে ম্যানচেস্টার টেস্টেই সমতা ফিরিয়েছে ইংল্যান্ড এবং যথারীতি জয়ের নায়ক বেন স্টোকস।

ম্যাচের প্রথম ইনিংসে খেলেন ৩৫৬ বলে ১৭৬ রানের আদর্শ টেস্ট ইনিংস, দ্বিতীয় ইনিংসে আবার ঠিক বিপরীত। দলের চাহিদা ছিল দ্রুত রান তোলা, ক্যারিয়ারে প্রথমবারের মতো ইনিংস ওপেন করতে নেমে তা পূরণ করেন শতভাগ, খেলেন ৫৭ বলে ৭৮ রানের অপরাজিত ইনিংস।

এ তো গেলো ব্যাট হাতে দুই ইনিংসের কথা। বল হাতেও কম যাননি তিনি। পরিসংখ্যান বলবে দুই ইনিংসে শিকার মোটে ৩টি উইকেট। কিন্তু গভীরে প্রবেশ করলে দেখা যাবে, দুই ইনিংসেই তিনি ভেঙেছেন বড় জুটি, আউট করেছেন উইকেটে সেট হয়ে যাওয়া ক্রেইগ ব্রাথওয়েট ও জার্মেইন ব্ল্যাকউডদের।

সবমিলিয়ে ম্যাচে ২৫৪ রান ও ৩ উইকেট শিকার করে ইংল্যান্ডকে সমতায় ফেরানোর বড় কৃতিত্ব পেস বোলিং অলরাউন্ডার বেন স্টোকসেরই। স্বাভাবিকভাবেই জিতেছেন ম্যাচসেরার পুরস্কারও। বিখ্যাত ক্রীড়া ধারাভাষ্যকার ও ক্রিকেট বিশ্লেষক হার্শা ভোগলের মতে, এমন ফর্মে স্টোকস এখন করোনাভাইরাসের ভ্যাকসিনও আবিষ্কার করে ফেলতে পারবে।

সোমবার ওয়েস্ট ইন্ডিজের দ্বিতীয় ইনিংসে স্টোকসের বলে ফিফটি করা ও উইকেটে সেট হয়ে যাওয়া ব্ল্যাকউড আউট হওয়ার পর এমন প্রশংসাবাক্য জানিয়েছেন হার্শা। তিনি লিখেছেন, ‘স্টোকস এখন ব্রেকথ্রুও দিচ্ছে। আমার মনে হয়, ক্রিকেট মাঠে আটকে রেখে আমরা তার প্রতিভার অপচয় করছি। এই ফর্মে সে কোভিড-১৯ এর ভ্যাকসিনও খুঁজে বের করে ফেলবে।’

Stokes gets the breakthroughs too. I think he is being wasted on a cricket ground. In this form, he'll probably find a vaccine for Covid!