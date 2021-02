পিএসএল ধারাভাষ্যকারের ওপর ক্ষেপেছেন স্টেইন

অহেতুক মন্তব্য করে দক্ষিণ আফ্রিকার কিংবদন্তি পেসার ডেইল স্টেইনকে রাগিয়ে দিয়েছেন সাবেক ক্রিকেটার ও বর্তমান ধারাভাষ্যকার সাইমন ডুল। পাকিস্তান সুপার লিগের (পিএসএল) ম্যাচ চলাকালীন স্টেইনের চুল নিয়ে আপত্তিকর মন্তব্য করেছেন ডুল। যা মোটেও ভালোভাবে নেননি স্টেইন।

শুক্রবার পেশোয়ার জালমির বিপক্ষে এবারের পিএসএলে নিজের প্রথম ম্যাচ খেলতে নেমেছিলেন স্টেইন। ম্যাচটিতে ১৯৮ রানের বড় সংগ্রহ দাঁড় করিয়েও জয় পায়নি স্টেইনের কোয়েটা গ্ল্যাডিয়েটরস। বল হাতে ৪ ওভারে ৪৪ রান খরচায় ২ উইকেট নিয়েছিলেন প্রোটিয়া তারকা।

ম্যাচের কোয়েটার ব্যাটিং ইনিংসের নবম ওভারে টিভি ক্যামেরায় দেখা যায়, ড্রেসিংরুমে বসে আছেন স্টেইন। তাকে দেখে ধারাভাষ্য কক্ষে থাকা সাইমন ডুল বলেন, এই চুলের মধ্যে মাঝ বয়সের সংকট ফুটে উঠছে। তখন পাশে বসা ধারাভাষ্যকার বলেন, লকডাউন চুল।

If your job is to talk about the game, then do that.

But if you use that airtime to abuse anyone for their weight, sexual choices, ethnic backgrounds, lifestyle etc or even hairstyles, then im afraid I have no time for you as a human.

You and anyone else like that to be fair.