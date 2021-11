গেইলের বিদায়ে মন খারাপ আফ্রিদি-কার্তিকের

অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে সুপার টুয়েলভের শেষ ম্যাচটি ক্রিস গেইলের বিদায়ী ম্যাচ ছিল না। ছিল ডোয়াইন ব্র্যাভোর। বিশ্বকাপের মাঠ থেকেই বিদায় নিয়েছেন ‘চ্যাম্পিয়ন’ ব্রাভো। যদিও বিশ্বকাপে আজই বিদায়ী ম্যাচ খেলে ফেলেছেন ক্রিস গেইল।

অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে প্রথমে ব্যাট করতে নেমে ৯ বলে ২ ছক্কায় ১৫ রান করে আউট হন গেইল। প্যাট কামিন্সের বলে বোল্ড হয়ে মাঠ থেকে ওঠার সময় যেভাবে ব্যাট প্রদর্শন করে দর্শক অভিবাদনের জবাব দিয়েছেন গেইল, তাতে অনেকেই মনে করেছিলেন, এটাই বুঝি ক্যারিয়ারের শেষ ম্যাচ দ্য ইউনিভার্স বসের। যদিও ম্যাচ শেষে তিনি জানিয়েছেন, বিদায়টা নেবেন ঘরের মাঠ থেকেই।

সে কারণে অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে ম্যাচ শেষ হওয়ার পরপরই ক্রিস গেইলকে নিয়ে টুইট করেন পাকিস্তানের বুমবুম খ্যাত শহিদ আফ্রিদি এবং ভারতের উইকেটরক্ষক ব্যাটসম্যান দিনেশ কার্তিক। দু’জনই তাদের টুইটে গেইলের জন্য মন খারাপের কথা প্রকাশ করেন।

পাকিস্তানের সাবেক অধিনায়ক শহিদ আফ্রিদি এক টুইট বার্তায় লেখেন, ‘সর্বকালের অন্যতম সেরা টি-টোয়েন্টি খেলোয়াড়! একটি চমৎকার ক্যারিয়ারের জন্য অভিনন্দন গেইল। আপনি সারা বিশ্বের একটি নতুন প্রজন্মের খেলোয়াড়দের অনুপ্রাণিত করেছেন, ভালো থাকবেন ইউনিভার্স বস।’

