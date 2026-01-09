  2. ক্যাম্পাস

হাদিসহ সারাদেশে সংঘটিত টার্গেট কিলিংয়ের প্রতিবাদে জবিতে মানববন্ধন

প্রকাশিত: ০৫:২৫ পিএম, ০৯ জানুয়ারি ২০২৬
সারাদেশে চলমান টার্গেট কিলিংয়ের প্রতিবাদ ও বিচারের দাবিতে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ে মানববন্ধন হয়েছে/ছবি: সংগৃহীত

ইনকিলাব মঞ্চের শহীদ মুখপাত্র শরিফ ওসমান বিন হাদিসহ সারাদেশে চলমান টার্গেট কিলিংয়ের প্রতিবাদ ও বিচারের দাবিতে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ে (জবি) মানববন্ধন হয়েছে। জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় হিউম্যান রাইটস সোসাইটির ব্যানারে শুক্রবার (৯ জানুয়ারি) বেলা ২টার দিকে এ কর্মসূচি পালন করা হয়।

কর্মসূচিতে সংগঠনের সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক, সহ-সভাপতি, জকসুর নবনির্বাচিত একমাত্র স্বতন্ত্র প্রার্থী মো. জাহিদ হাসানসহ বিভিন্ন বিভাগের শিক্ষার্থীরা উপস্থিত ছিলেন।

হিউম্যান রাইটস সোসাইটির সাধারণ সম্পাদক কামরুজ্জামান কায়েস বলেন, সারাদেশে যে বিচারবহির্ভুত এবং টার্গেট কিলিং হচ্ছে আমরা তার তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানাই। একইসঙ্গে এই সরকারকে এসব হত্যার বিচার নিশ্চিতের দাবি জানাই।

সভাপতি জুনায়েদ মাসুদ বলেন, আমরা দেখেছি ৫ আগস্ট বা তার পূর্ববর্তী আওয়ামী সরকার যে মানবাধিকার লঙ্ঘন করেছে, তার চেয়ে এখন বেশি মানবাধিকার লঙ্ঘন হচ্ছে। কিন্তু সেগুলোর বিচার হচ্ছে না।

তিনি আরও বলেন, এই যে বিভিন্ন জায়গায় মাজার ভাঙা, বাউলদের ওপর হামলাসহ হাদি ভাইয়ের মতো টার্গেট করে হত্যার শিকার হচ্ছে, এসব হত্যার কোনো বিচার হচ্ছে না। এতে আমাদের প্রশ্ন তুলতে হচ্ছে, এই সরকার কি তাহলে এগুলো সাপোর্ট করছে?

মানববন্ধনে জকসুর নির্বাচিত একমাত্র স্বতন্ত্র প্রার্থী মো. জাহিদ হাসান বলেন, আমরা সবাই হাদি ভাইয়ের আদর্শ ধারণ করতে চাই। কিন্তু হাদি হতে গিয়ে, রিকশায় আমাদের গুলি খেয়ে মরতে হবে না—এই নিশ্চয়তা এই সরকার দিতে পারবে না। সরকারের প্রতি আহ্বান, হাদি ভাইসহ সব হত্যার বিচার সুনিশ্চিত হোক, পাশাপাশি যারা হাদি হতে চায় তাদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করেন।

