বাবরকে ‘ইট’ মেরে ‘পাটকেল’ খাচ্ছেন আফ্রিদি

বৃহস্পতিবার রাতে অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে ৩৪৯ রানের লক্ষ্য তাড়া করে ইতিহাস গড়েছে পাকিস্তান ক্রিকেট দল। এ অবিস্মরণীয় জয়ের অন্যতম নায়ক অধিনায়ক বাবর আজম। ম্যাচে ৮৩ বলে ১১৪ রানের ঝকঝকে ইনিংস খেলে তিনিই জিতেছেন ম্যাচসেরার পুরস্কার।

অথচ পাকিস্তানের সাবেক অধিনায়ক শহিদ আফ্রিদির মতে, বাবর আজম এখনও সত্যিকারের ম্যাচ উইনার হতে পারেননি। ম্যাচ শেষে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে দলকে অভিনন্দন জানাতে গিয়ে বর্তমান অধিনায়ক বাবরের বিপক্ষে নিজের এই মূল্যায়ন জানান আফ্রিদি।

সেই অভিনন্দন বার্তায় বাবরের সমালোচনা করলেও আরেক সেঞ্চুরিয়ান ইমাম উল হক, ম্যাচ শেষ করে খুশদিল শাহ এবং শাহিন শাহ আফ্রিদির প্রশংসা করেন শহিদ আফ্রিদি। যা মোটেও ভালোভাবে নেয়নি পাকিস্তানের ক্রিকেটপ্রেমিরা।

আফ্রিদি তার টুইটবার্তায় লিখেছেন, ‘অসাধারণ জয়। বাবর আজমের দারুণ শুরু। তবে শেষ দিকে ছন্দ হারিয়ে ফেলে। তাকে ম্যাচ উইনার হিসেবে দেখার অপেক্ষায় আছি। যাই হোক খুশদিল শাহ, ইমাম উল হক, শাহিন আফ্রিদিদের দারুণ পারফরম্যান্স। তোমরা আমাদের গর্বিত করেছো। ধরে রাখো।’

Amazing WIN!Good start by @babarazam258 but lost his tempo, waiting for him to step up as a match winner. Regardless, great overall performances by @KhushdilShah_ @ImamUlHaq12 @iShaheenAfridi

You made us proud

Keep it up boys