স্বামী বিশ্বকাপ জেতালেন ২০১৫ সালে, স্ত্রী জেতালেন ২০২২ সালে

ক্রীড়া মনস্ক পরিবার সারা বিশ্বে খুঁজলে কম নয়, অহরহ পাওয়া যাবে। প্রতিটি ডিসিপ্লিনেই দুই ভাই, বাবা-ছেলে কিংবা স্বামী-স্ত্রীর খেলার নজির রয়েছে অনেক।

কিন্তু একই ডিসিপ্লিনে খেলে স্বামী এবং স্ত্রী নিজের দেশকে বিশ্বকাপ জিতিয়েছেন, এমন নজির সম্ভবত আর নেই, যা রয়েছে কেবলমাত্র অস্ট্রেলিয়ান জুটি মিচেল স্টার্ক এবং অ্যালিসা হিলির।

দু’জনই ক্রিকেটার। দু’জনই বিশ্বমানের ক্রিকেটার। ২০১৫ সালে অস্ট্রেলিয়া যে সর্বশেষ ওয়ানডে বিশ্বকাপ জিতেছিল, সেই বিশ্বকাপে ম্যান অব দ্য সিরিজ হয়েছিলেন মিচেল স্টার্ক। দুর্দান্ত বোলিং দিয়ে অসিদের পঞ্চমবারেরমত বিশ্বকাপ জিতিয়েছিলেন তিনি। সর্বোচ্চ ২২টি উইকেট নিয়েছিলেন তিনি।

COUPLE GOALS Name a more iconic cricket pair than Alyssa Healy and Mitchell Starc, we'll wait #AUSvENG | #CWC22 pic.twitter.com/y1JE65PyVn

অপরদিকে ২০২২ নারী বিশ্বকাপের ম্যান অব দ্য সিরিজ হলেন মিচেল স্টার্কের স্ত্রী অ্যালিসা হিলি। পুরো টুর্নামেন্টে তিনি করেছেন সর্বোচ্চ ৫০৯ রান। তবে একটি ক্ষেত্রে স্বামীকেও ছাড়িয়ে গেলেন স্ত্রী হিলি। তিনি ম্যান অব দ্য সিরিজের সঙ্গে হলেন ম্যান অব দ্য ফাইনালও। কিন্তু স্বামী মিচেল স্টার্ক ম্যান অব দ্য সিরিজ হলেও ম্যান অব দ্য ফাইনাল হতে পারেননি।

অ্যালিসা হিলি একজন ওপেনার। ব্যাট হাতে ফাইনালে যেন তিনি একাই ইংল্যান্ডকে বিধ্বস্ত করে ছাড়লেন। ১৭০ রানের বিশাল এক ইনিংস খেলেন তিনি। ১৩৮ বল খেলে তিনি বাউন্ডারির মার মারেন ২৬টি। এ নিয়ে টানা দুটি সেঞ্চুরি করলেন তিনি। সেমিফাইনালে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে ১২৯ রান করেন তিনি।

Nothing to see here, just Mitchell Starc reacting to his wife's brilliance



170 runs, 138 balls, 26 fours - take a bow, Alyssa Healy #AUSvENG | #CWC22 pic.twitter.com/HKrjAsvzeJ