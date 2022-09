লঙ্কান অধিনায়ককে সুজনের পাল্টা জবাব, দেখিয়ে দিতে বললেন জয়াবর্ধনে

আফগানিস্তানের কাছে হেরেই শুরু হয়েছে দুই দলের এশিয়া কাপ মিশন। তুলনামূলক বাজেভাবে হেরেছে শ্রীলঙ্কা, আফগানদের বিপক্ষে দাঁড়াতেই পারেনি তারা। অন্যদিকে প্রচ্ছন্ন সম্ভাবনা জাগিয়েও শেষ পর্যন্ত আর পারেনি বাংলাদেশ। আজ গ্রুপে নিজেদের শেষ ম্যাচে বাঁচা-মরার লড়াইয়ে নামবে এ দুই দল।

দুবাই আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টেডিয়ামে এ ম্যাচ শুরুর আগে জমে উঠেছে কথার লড়াই। লঙ্কান অধিনায়ক দাসুন শানাকার খোঁচা হজম না করে বরং পাল্টা জবাব দিয়েছেন টাইগারদের টিম ডিরেক্টর খালেদ মাহমুদ সুজন। তার মতে, বাংলাদেশে দুজন বোলার থাকলে, শ্রীলঙ্কায় একজনও বিশ্বমানের বোলার নেই।

উদ্বোধনী ম্যাচে আফগানদের কাছে বিধ্বস্ত হওয়ার পর সংবাদ সম্মেলনে শানাকা জানিয়েছিলেন, এত বড় পরাজয়ের পরও তারা সুপার ফোর খেলার ব্যাপারে আশাবাদী। কেননা পরের ম্যাচের প্রতিপক্ষ বাংলাদেশ দল আফগানিস্তানের চেয়ে সহজ প্রতিপক্ষ। এ সময় বোলারদের নিয়েও মন্তব্য করেন তিনি।

Looks like it’s time for @OfficialSLC bowlers to show the class and batters to show who they are on the field..#AsiaCup2022 https://t.co/txWm7wH4nC