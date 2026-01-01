টিভিতে আজকের খেলা, ১ জানুয়ারি ২০২৬

টিভিতে আজকের খেলা, ১ জানুয়ারি ২০২৬
ক্রিকেট
বিপিএল
সিলেট-ঢাকা
বেলা ১টা
টি স্পোর্টস ও নাগরিক
রংপুর-রাজশাহী
সন্ধ্যা ৬টা
টি স্পোর্টস ও নাগরিক
বিগ ব্যাশ লিগ
রেনেগেডস-সিক্সার্স
বেলা ১১টা
স্টার স্পোর্টস ২
হারিকেনস-স্কর্চার্স
বেলা ২টা ১৫ মিনিট
স্টার স্পোর্টস ২
আইএল টি-টোয়েন্টি
এলিমিনেটর
আবুধাবি-দুবাই
রাত ৮টা ৩০ মিনিট
পিটিভি স্পোর্টস
এসএ টোয়েন্টি
জোবার্গ-ডারবান
রাত ৯টা ৩০ মিনিট
স্টার স্পোর্টস ২
ফুটবল
ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ
লিভারপুল-লিডস
রাত ১১টা ৩০ মিনিট
স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১
প্যালেস-ফুলহাম
রাত ১১টা ৩০ মিনিট
স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ২
সান্ডারল্যান্ড-ম্যান সিটি
রাত ২টা
স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১
ব্রেন্টফোর্ড-টটেনহাম
রাত ২টা
স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ২
আইএন