  2. খেলাধুলা

টিভিতে আজকের খেলা, ১ জানুয়ারি ২০২৬

স্পোর্টস ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৮:২৯ এএম, ০১ জানুয়ারি ২০২৬
ক্রিকেট

বিপিএল

সিলেট-ঢাকা
বেলা ১টা
টি স্পোর্টস ও নাগরিক

রংপুর-রাজশাহী
সন্ধ্যা ৬টা
টি স্পোর্টস ও নাগরিক

বিগ ব্যাশ লিগ

রেনেগেডস-সিক্সার্স
বেলা ১১টা
স্টার স্পোর্টস ২

হারিকেনস-স্কর্চার্স
বেলা ২টা ১৫ মিনিট
স্টার স্পোর্টস ২

আইএল টি-টোয়েন্টি

এলিমিনেটর

আবুধাবি-দুবাই
রাত ৮টা ৩০ মিনিট
পিটিভি স্পোর্টস

এসএ টোয়েন্টি

জোবার্গ-ডারবান
রাত ৯টা ৩০ মিনিট
স্টার স্পোর্টস ২

ফুটবল

ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ

লিভারপুল-লিডস
রাত ১১টা ৩০ মিনিট
স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১

প্যালেস-ফুলহাম
রাত ১১টা ৩০ মিনিট
স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ২

সান্ডারল্যান্ড-ম্যান সিটি
রাত ২টা
স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১

ব্রেন্টফোর্ড-টটেনহাম
রাত ২টা
স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ২

আইএন

