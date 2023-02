নারী আইপিএলের নিলামে ৪০৯ ক্রিকেটার, বাংলাদেশের ৯ জন

পুরুষ আইপিএলের পাশাপাশি এবার আনুষ্ঠানিকভাবে শুরু হতে যাচ্ছে নারী আইপিএল। ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড আগেই জানিয়েছিলো, চলতি বছর শুরু হবে এই টুর্নামেন্টটি। তারিখও ঘোষণা করেছিলো তারা। আগামী ৪ থেকে ২৬ মার্চ পর্যন্ত হবে প্রতিযোগিতাটি। এর আগে ১৩ ফেব্রুয়ারি হবে নিলাম।

মোট ৫টি ফ্রাঞ্চাইজি নির্ধারণ করা হয়েছে নারী আইপিএলে। ১৩ ফেব্রুয়ারি নিলাম থেকে দল গুছিয়ে নেয়ার সুযোগ পাচ্ছে ফ্র্যাঞ্চাইজিগুলো। এবার সেই নিলামে ক্রিকেটারদের পুরো তালিকা ঘোষণা করল ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড।

মুম্বইয়ের জিও ওয়ার্ল্ড কনভেনশন সেন্টারে অনুষ্ঠিত হবে এই নিলাম। প্রাথমিক ভাবে নিলামে অংশ নেয়ার জন্য ১৫২৫ জন ক্রিকেটার রেজিস্ট্রেশন করেছিলো। পরে সেখান থেকে বাছাই করে ৪০৯ জনকে নেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ, নিলামে উঠবে এই ৪০৯ জন ক্রিকেটারের নাম। এদের মধ্যে বিক্রি হবেন কেবল ৯০ জন বিক্রি হবেন। এই ৯০ জনের মথ্যে সর্বোচ্চ ৩০ জন হবেন বিদেশি।

Women's IPL



13 overseas players have slotted themselves under the INR 50 Lakh reserve price with the likes of Ellyse Perry, Sophie Ecclestone, Sophie Devine & Deandra Dottin to name a few.#CricketTwitter #WomensIPL Source: BCCI