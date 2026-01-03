  2. খেলাধুলা

টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের স্কোয়াড ঘোষণা করলো দক্ষিণ আফ্রিকা

প্রকাশিত: ১০:০০ এএম, ০৩ জানুয়ারি ২০২৬
নিয়মিত অধিনায়ক এইডেন মার্করামই নেতৃত্ব দেবেন দক্ষিণ আফ্রিকাকে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে। সম্প্রতি অবসর ভেঙে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে ফিরে আসা কুইন্টন ডি ককও আছেন এই স্কোয়াডে। আছেন চোট থেকে ফেরা পেসার আনরিখ নরকিয়াও।

যুক্তরাষ্ট্র ও ওয়েস্ট ইন্ডিজে হওয়া ২০২৪ সালের সবশেষ আসরে রানার্সআপ হয়েছিল দক্ষিণ আফ্রিকা। ভারতের বিপক্ষে জিততে জিততে হেরে গিয়েছিল প্রোটিয়ারা। বার্বাডোসে হওয়া সেই ফাইনালে মাত্র ৭ রানে পরাজিত হয়ে স্বপ্নভঙ্গ হয় এইডেন মার্করামদের।

শক্ত ব্যাটিং লাইনআপ সাজানো হয়েছে অধিনায়ক এইডেন মার্করাম, টনি ডে জর্জি, ডিওয়াল্ড ব্রেভিস, জেসন স্মিথ, ডেভিড মিলার এবং দোনোভান ফেররেইরাকে নিয়ে।

আর বোলিংয়ে পেসারদের মধ্যে স্কোয়াডে আছেন কাগিসো রাবাদা, কোয়েনা মাফাকা, আনরিখ নরকিয়া, লুঙ্গি এনগিডি ও করবিন বস্ক।

অভিজ্ঞ কেশব মহারাজ নেতৃত্ব দেবেন স্পিনারদের। জর্জ লিন্ডে আছেন তার সঙ্গে। পার্টটাইমার হিসেবে এইডেন মার্করাম, দোনোভান ও ফেরেইরা তো আছেনই হাত ঘুরানোর জন্য।

সবশেষ আসরে গুরুত্বপূর্ণ সময়ে বড় শট খেলে দ্রুত রান তোলায় বড়ট ভূমিকা রেখেছিলেন ডেভিড মিলার। এই আসরেও তাকে নিয়েই স্কোয়াড সাজিয়েছে দক্ষিণ আফ্রিকা।

এবারের আসরে দক্ষিণ আফ্রিকা পড়েছে গ্রুপ ‘ডি’-তে। গ্রুপে তাদের সঙ্গী আফগানিস্তান, নিউজিল্যান্ড, কানাডা ও সংযুক্ত আরব আমিরাত।

এবারের আসরটি দক্ষিণ আফ্রিকার কাছে দুঃখ ভুলে যাওয়ার এসোর। গত আসরে বাস্তবায়িত না হওয়া স্বপ্ন এবার বাস্তবে রূপ দিতে চাইবে তারা নিশ্চিতভাবেই।

দক্ষিণ আফ্রিকার টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ
এইডেন মার্করাম (অধিনায়ক), কুইন্টন ডি কক, টনি ডে জর্জি, ডিওয়াল্ড ব্রেভিস, ডেভিড মিলার, দোনোভান ফেরেইরা, মার্কো জানসেন, কেশব মহারাজ, কাগিসো রাবাদা, কোয়েনা মাফাকা, লুঙ্গি এনগিডি, জেসন স্মিথ, জর্জ লিন্ডে, করবিন বস্ক, আনরিখ নরকিয়া।

