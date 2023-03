টসটা হলো কোনোমতে। টসের পরপরই নামলো বৃষ্টি। পুরো চট্টগ্রাম বিভাগের ওপর দিয়েই বয়ে যাচ্ছে কালবৈশাখীর ঝড়। যে কারণে বজ্রসহ তুমুল বৃষ্টিপাত হচ্ছে চট্টগ্রাম এলাকায়। সুতরাং, নির্ধারতি সময় দুপুর ২টায় খেলা শুরু করা সম্ভব হয়নি।

টি-টোয়েন্টি সিরিজের প্রথম ম্যাচটিও বৃষ্টি কবলিত ছিল। যদিও বৃষ্টি কবলিত ওই ম্যাচে ডি-এল মেথডে বাংলাদেশ জয় পেয়েছিলো। আজ ছিল বাংলাদেশের সিরিজ জয়ের মিশন। যেখানে বাগড়া দিয়ে দিলো বৃষ্টি।

আবহাওয়ার পূর্বাভাসে বলা আছে, বিকাল ৩টা থেকে সাড়ে তিনটা নাগাদ বৃষ্টি কমতে পারে। এরপর যদিও খেলা শুরু করা হয়, তাহলে নিশ্চিত দুই দল থেকেই ওভার কাটা হতে পারে।

Rain comes ten minutes after the toss in Chattogram, ahead of the 2nd T20I between Bangladesh and Ireland. #BANvIRE pic.twitter.com/7EVQxjAe0G