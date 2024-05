আফগান সমর্থকের ওপর রেগে আগুন শাহিন আফ্রিদি (ভিডিও)

পাকিস্তান-আফগানিস্তান ম্যাচকে এখন দক্ষিণ এশিয়ার নতুন উত্তেজনার খেলা বলতে মনে ভুল হবে না। কারণ প্রায় ম্যাচেই দেখা যায়, দুই পক্ষের মধ্যে ব্যাট-বল কিংবা কথার লড়াই। এমনকি সেই লড়াই মাঠের গণ্ডি পেরিয়ে এখন বাইরেও চলে গেছে।

ডাবলিনে গতকাল আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষে তিন ম্যাচের সিরিজের দ্বিতীয় টি-টোয়েন্টিতে ৭ উইকেটের দারুণ জয় পেয়েছে পাকিস্তান। সেখানেই লক্ষ্য করা গেছে তেমনি এক দৃশ্য।

সেই ঘটনার দুটি ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ভাইরাল হয়ে গেছে। এতে ক্রিকেটভক্তদের মধ্যে শুরু হয়েছে নানা ধরনের আলোচনা-সমালোচনা।

একটি ভিডিওতে দেখা যায়, ম্যাচ চলাকালীন পাকিস্তানের পেসার শাহিন আফ্রিদি ড্রেসিংরুম থেকে মাঠের দিকে যাচ্ছিলেন। এমন সময় পাশে থাকা এক আফগান সমর্থক তাকে দেখে বাজে মন্তব্য করেন। এতে প্রচণ্ড রেগে যান শাহিন। ওই আফগান ভক্তের দিকে ত্যাড়ে আসতে দেখা যায় পাক পেসারকে।

Shaheen Afridi's bitter words to the Afghan fans while going to the ground from the dressing room.



Shaheen Afridi informed the security head about the matter.



After the incident, the Pakistani security head kicked the suspect out of the ground. pic.twitter.com/c7k6TsoeVu