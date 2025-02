৪০তম জন্মদিনের পর প্রথম গোল রোনালদোর, জিতলো আল নাসর

সৌদি প্রো লিগে আল ফেইহার বিপক্ষে ৩-০ গোলের সহজ জয় পেয়েছে আল নাসর। অ্যান্টন ভিলা থেকে আসা জন ডুরান অভিষেক ম্যাচেই করেছেন জোড়া গোল। আল নাসরের হয়ে বাকি এক গোল করেছেন ক্রিশ্চিয়ানো রোনালদো।

গত বুধবার ৪০তম জন্মদিন উদযাপন করেছিলেন রোনালদো। এরপর এটিই তার প্রথম গোল এবং আল নাসরের প্রথম জয়।

শুক্রবার ঘরের মাঠ আল আওয়াল পার্কে ২২ মিনিটে প্রথম গোল করে আল নাসর। জানুয়ারিতে ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগের ক্লাব অ্যাস্টন ভিলা থেকে চুক্তিবদ্ধ হওয়া কলম্বিয়ান ফরোয়ার্ড ডুরান কাছ থেকে ফিনিশিং করে আল নাসরের হয়ে নিজের প্রথম গোল করেন। দ্বিতীয়ার্ধে (৭২ মিনিটে) তিনি সাদিও মানের ক্রস থেকে আরও এক গোল করেন। এতে ২-০ তে এগিয়ে যায় আল নাসর।

A win and first goal after 40! pic.twitter.com/NnlolPQ3US