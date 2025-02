দুয়োধ্বনি শোনার পর কর্নার থেকে অবিশ্বাস্য গোল নেইমারের (ভিডিও)

ইন্টারন্যাশনাল দে লিমেইরার মাঠে খেলতে গিয়ে সমর্থকদের দুয়োধ্বনি শুনছিলেন নেইমার। সেই দুয়োর জবাব দিলেন অবিশ্বাস্য এক গোলে। কর্নার কিক থেকে সরাসরি গোল করেন ব্রাজিলিয়ান সুপারস্টার। তার দল সান্তোস রোববার ৩-০ গোলে পরাজিত করেছে ইন্টারন্যাশনাল দে লিমেইরাকে।

বার্সেলোনা এবং প্যারিস সেন্ট-জার্মেইর সাবেক তারকা নেইমার ম্যাচের নবম মিনিটে টিকিনহো সোয়ারেসের গোলে অ্যাসিস্ট করার পর ২৭ মিনিটে একটি কর্নার নিতে যান। কর্নার ফ্ল্যাগের দিকে হাঁটার সময় গ্যালারির স্বাগতিক সমর্থকরা তাকে বিদ্রুপ করতে থাকে।

৩৩ বছর বয়সী নেইমার তখনই যেন নেতিবাচক প্রতিক্রিয়া উপভোগ করতে শুরু করেন। কর্নার নেওয়ার আগে তিনি হাত কানে নিয়ে সমর্থকদের আরও জোরে চিৎকার করতে উৎসাহিত করেন।

এরপর, তিনি এমন এক দুর্দান্ত কর্নার কিক নেন, যা গোলকিপারকে পরাস্ত করে দূরের পোস্টে লেগে সরাসরি জালে প্রবেশ করে। তারপরই বিদ্রুপের আওয়াজ থেমে গিয়ে সান্তোস সমর্থকদের উল্লাসে স্টেডিয়াম প্রকম্পিত হয়।

