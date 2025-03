ঈদ আনন্দে সামিল হলেন রোনালদোও

ইউরোপ মাতিয়ে এখন ক্রিশ্চিয়ানো রোনালদো মাতাচ্ছেন সৌদি আরবের ফুটবল। দুই বছরের বেশি সময় ধরে তিনি খেলছেন সৌদি ফুটবল ক্লাব আল নাসরের হয়ে। সৌদিতে অনেক দিন খেলার কারণে সেখানকার সংস্কৃতির সঙ্গে ভালোই পরিচিত হয়ে উঠেছেন তিনি।

যে কারণে এবার ঈদ-উল ফিতরের আনন্দও তিনি উদযাপন করেছেন সৌদি মানুষদের সঙ্গে। এক্স হ্যান্ডেলে জোব্বা পরে, সৌদি আরবের জাতীয় পতাকা গায়ে জড়িয়ে ছবি তুলে পোস্ট করে সবার সঙ্গে ঈদ উৎসবে সামিল হন রোনালদো। শুভেচ্ছা জানিয়ে তিনি লিখেছেন, ‘এই বিশেষ সময়টি আপনি ও আপনার পরিবারের জন্য আনন্দ, শান্তি ও সুখ বয়ে আনুক।’

Wishing everyone celebrating a blessed Eid Mubarak! May this special time bring joy, peace, and happiness to you and your loved ones. pic.twitter.com/PcD8zE7hLM