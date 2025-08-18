প্রথম ম্যাচেই মৌসুম সেরা গোল করে ফেললেন রিচার্লিসন! (ভিডিও)
শনিবার রাতেই বার্নলের বিপক্ষে নিজেদের মাঠে খেলতে নেমেছিল টটেনহ্যাম হটস্পার। অ্যাঙ্গে পোস্তেকগলুর অধীনে উয়েফা কনফারেন্স লিগ জয়ের পরও বিদায় নিয়েছে এই কোচ। মৌসুম শুরুর আগ মুহূর্তে ক্লাব ছেড়ে যান দক্ষিণ কোরিয়ান তারকা সন হিউং মিন।
নতুন কোচ থমাস ফ্রাঙ্কের অধীনে টটেনহ্যাম কতদূর এগুতে পারবে, এটাই ছিল বড় প্রশ্ন। সে লক্ষ্যে মৌসুমের শুরুর ম্যাচটার দিকে তাকিয়ে ছিল সবাই। বার্নলের বিপক্ষে প্রত্যাশা মতোই শুরু করতে পেরেছে টটেনহ্যাম। ৩-০ গোলে জয় পেয়েছে লন্ডনের ক্লাবটি। যেখানে দুটি গোল করেছেন ব্রাজিলিয়ান তারকা রিচার্লিসন।
This fan recorded Richarlison’s overhead kick vs Burnley and I think we’ve seen the goal of the season already! pic.twitter.com/mgk25DAkUw— Sleeper Football (@SleeperFooty) August 16, 2025
টটেনহ্যাম হটস্পার স্টেডিয়ামে ওই ম্যাচটি দেখেছেন ৬১ হাজার ৭৭ জন। ম্যাচটি গ্যালারিতে বসে যারা দেখেছেন, জয় নিয়ে ফিরতে পেরে তাদের সন্তুষ্টি থাকারই কথা। কিন্তু এই ম্যাচ থেকে অতিরিক্ত এক ভালোলাগা নিয়ে বাড়ি ফিরেছেন ভক্ত-সমর্থকরা।
কারণ, এই ম্যাচেই অসাধারণ এক গোল করেছেন টটেনহ্যামের ব্রাজিলিয়ান ফরোয়ার্ড রিচার্লিসন। যেটাকে বলা হচ্ছে, মৌসুমের সেরা গোল হিসেবে।
We’ve seen this before from Richarlison— Premier League (@premierleague) August 16, 2025
The Brazilian replicated his acrobatic goal in the 2022 World Cup in @SpursOfficial’s 3-0 win v Burnley! pic.twitter.com/r5I5K9QqjP
মৌসুমটা মাত্রই শুরু হলো। মাত্রই প্রথম ম্যাচ খেলা হয়েছে। তাহলে কিভাবে মৌসুমের সেরা গোলের স্বীকৃতি দেয়া হচ্ছে রিচার্লিসনকে? মূলতঃ তিনি যে গোলটি করেছেন বার্নলের বিপক্ষে, সেটি ছিল সত্যিই অসাধারণ।
২০২২ বিশ্বকাপে সার্বিয়ার বিপক্ষে ঠিক একই রকম একটি গোল করেছিলেন রিচার্লিসন। ম্যাচের ১০ম মিনিটে প্রথম গোলটি করেছিলেন রিচার্লিসন। এরপর ৬০তম মিনিটে তিনি করেন সেই অসাধারণ গোলটি। বক্সের ডান পাশ থেকে মোহাম্মদ কুদুস অসাধারণ একটি ক্রস করেন। ছোট বক্সের বাম পাশে দাঁড়ানো রিচার্লিসন বলটিকে চলে যেতে দিলেন না। অ্যাক্রোবেটিক স্টাইলে মাথার ওপর দিযে বাইসাইকেল কিক নেন তিনি। যেটি চোখের পলকে গিয়ে জড়িয়ে যায় বার্নলের জালে।
Yes, that’s a good goal, but nothing tops Richarlison’s amazing World Cup strike. pic.twitter.com/tBIYG923xw— Roman (@RomanMFER) August 16, 2025
এই গোলটিকেই মনে করা হচ্ছে, এই মৌসুমেরই সম্ভবত সেরা গোলটি করে ফেলেছেন রিচার্লিসন।
আইএইচএস/