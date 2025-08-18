জেলা প্রশাসন ফুটবলে পরের পর্বে মানিকগঞ্জ সদর
মানিকগঞ্জ জেলা প্রশাসন ফুটবল টুর্নামেন্টে পরবর্তী পর্বে উন্নীত হয়েছে মানিকগঞ্জ সদর উপজেলা।
আজ সোমবার বিকেলে মানিকগঞ্জের শহীদ মিরাজ-তপন স্টেডিয়ামে ঘিওর উপজেলাকে ১-০ গোলে হারিয়ে পরের পর্ব নিশ্চিত করে মানিকগঞ্জ সদর উপজেলা।
গোলশূন্য প্রথমার্ধের পর দ্বিতীয়ার্ধের ৩১ মিনিটে (ম্যাচের ৭৬ মিনিটে) মানিকগঞ্জ সদর উপজেলার ৯ নম্বর জার্সিধারী রাজিব হোসেন জয়সূচক গোলটি করেন।
চার হাজার দর্শক মানিকগঞ্জ সদর ও ঘিওর উপজেলার তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ ম্যাচটি দেখেন।
মানিকগঞ্জ সদর উপজেলার ৪ নম্বর জার্সিধারী ডিফেন্ডার রাসেল হোসেন ম্যাচসেরা ফুটবলারের পুরস্কার পান।
এআরবি/এমএমআর/জেআইএম