বিপিএল আয়োজন নিয়ে মোটেই উদ্বিগ্ন নয় বিসিবি: মিঠু

বিপিএল আয়োজন নিয়ে মোটেই উদ্বিগ্ন নয় বিসিবি: মিঠু
বাংলাদেশের ক্রিকেট নিয়ে গণমাধ্যম, সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের উৎসাহ- আগ্রহের কমতি নেই। আগ্রহ যেখানে প্রবল, সেখানে উৎসাহর পাশাপাশি অতি উৎসাহও থাকে বেশি। সেই অতি উৎসাহ কখনো কখনো নেতিবাচক পরিস্থিতির উদ্ভব ঘটায়। যেমনটা ঘটিয়েছে এখন। কেউ কেউ বিপিএল নিয়ে নানা সংশয়ের কথা বলছে।
মাঝে বিপিএলের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান নিয়ে ছিল গুঞ্জন। পরে পরিষ্কার জানা হয়ে গেছে, বিএনপি ভারাপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের বাংলাদেশে আগমন উপলক্ষে ২৫ ডিসেম্বর ঢাকায় যে ব্যাপক গণ-জমায়েতের কর্মসূচি আছে, আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীগুলো সেই বিশাল গণজমায়েতের নিরাপত্তা বিধানের দায়িত্বে ব্যস্ত থাকবে। তাই তাদের পক্ষে আগের রাতে (২৪ ডিসেম্বর) শেরে বাংলায় উদ্বোধনী অনুষ্ঠান, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের নিরাপত্তা দেয়া কঠিন হবে। সেই বিবেচনায় শেরে বাংলায় ২৪ ডিসেম্বর বিপিএল উদ্বোধনী অনুষ্ঠান না করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে বিসিবি।
সে ইস্যু শেষ না হতেই গতকাল থেকে গুঞ্জন, বিপিএল কি আদৌ অনুষ্ঠিত হবে এবার? নির্ধারিত সময় মানে, ২৬ ডিসেম্বর সিলেটে কি বিপিএল মাঠে গড়াবে?
শুক্রবার সন্ধ্যা থেকে এমন গুঞ্জন শোনা যাচ্ছে। মিডিয়ায়ও এসেছে সে খবর। কোনো কোনো মিডিয়ায় এমন খবরও আছে যে, দেশের বিশেষ রাজধানী ঢাকার এখন যে অবস্থা, তাতে বিপিএলের ভবিষ্যত নিয়ে নাকি বিসিবি রীতিমত উদ্বিগ্ন। যথা সময়ে শুরু করা নিয়ে খোদ বিসিবিও নাকি সংশয়ে। খেলা চালানো সম্ভব কিনা, তা নিয়েও নাকি বিসিবি ভিষণ চিন্তায়।
সত্যিই কি তাই? বিসিবি পরিচালক ও বিপিএল গভর্নিং কাউন্সিলের সদস্য সচিব ইফতিখার রহমানের আত্মবিশ্বাসী ও আশা জাগানিয়া সংলাপ, ‘না, না কোনো কনফিউশন নেই। বিপিএল আয়োজন নিয়ে কোনোই সংশয় নেই।’
শনিবার রাতে মিঠু জাগো নিউজজকে জানান, ‘আমরা পুরোপুরি তৈরি। আমাদের (বিসিবি ও বিপিএল গভর্নিং কাউন্সিল) তরফ থেকে যতরকম প্রস্তুতি নেয়া দরকার আমরা তা নিয়েছি।’
নিরাপত্তা ব্যবস্থা কেমন থাকবে? নিরাপত্তা নিয়ে কোনোরকম চিন্তা আছে কি? বিপিএল আয়োজক কমিটির অন্যতম শীর্ষ কর্মকর্তার দাবি, ‘না, না। নিরাপত্তা নিয়েও কোনোরকম সংশয় নেই। দেশি ও বিদেশি ক্রিকেটারদের জন্য প্রতিবারই কড়া নিরাপত্তা থাকে। এবার নিরাপত্তা আরও বাড়ানো হবে। নিরাপত্তা ব্যবস্থা আরও জোরদার করা হচ্ছে। কাজেই আশা করছি বিপিএল অনুষ্ঠানে কোনোই সমস্যা হবে না। বিপিএল যথা সময়েই মাঠে গড়াবে।’
