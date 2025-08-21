নেই মেসি, জোড়া পেনাল্টিতে মিয়ামিকে জেতালেন সুয়ারেজ

নেই মেসি, জোড়া পেনাল্টিতে মিয়ামিকে জেতালেন সুয়ারেজ
পায়ের ইনজুরির কারণে টানা ১৫ দিন মাঠের বাইরে থাকার গত রোববার খেলায় ফিরেছিলেন লিওনেল মেসি। দুর্ভাগ্যজনকভাবে মাত্র এক ম্যাচ খেলেই ফের অস্বস্তি অনুভব করায় আবারও ছিটকে গেছেন আর্জেন্টাইন সুপারস্টার।
আজ বৃহস্পতিবার লিগস কাপের কোয়ার্টার ফাইনালে মেসিকে ছাড়াই খেলতে নেমেছিল ইন্টার মিয়ামি। এমনকি বেঞ্চেও ছিলেন না আটবারের ব্যালন ডি'অরজয়ী তারকা। যে কারণে শঙ্কা ছিল, দলের প্রধান তারকাকে ছাড়া টাইগ্রেস ইউএএনএল-এর বিপক্ষে জিততে পারবে কিনা যুক্তরাষ্ট্রের ক্লাবটি।
অবশেষে ভক্তদের সব শঙ্কা উড়িয়ে ২-১ গোলে মিয়ামিকে জিতিয়েছেন লুইস সুয়ারেজ। দুটি গোলই পেনাল্টি থেকে করেছেন উরুগুয়ে তারকা।
ঘরের মাঠ চেজ স্টেডিয়ামে ম্যাচের ২৩ মিনিটে প্রথম গোল করে মিয়ামি। ডান পায়ের পেনাল্টি শ্যুটে ডান পাশের নিচের কোণা দিয়ে বল জালে জড়িয়ে দেন উরুগুয়ে তারকা।
ম্যাচের ৬৭ মিনিট পর্যন্ত ১-০ ব্যবধানেই এগিয়ে ছিল মিয়ামি। এরপর সমতায় ফেরে টাইগ্রেস। মেক্সিকান ক্লাবটির হয়ে গোল করেন অ্যাঞ্জেল কোরিয়া।
সুয়ারেজ মিয়ামির জয়সূচক গোলটি করেন ম্যাচের শেষ মুহূর্তে, ৮৯ মিনিটে। এবারও পেনাল্টি থেকে গোল করেন তিনি। প্রথম শ্যুটের মতো হুবহু শ্যুট নেন উরুগুয়ে ফরোয়ার্ড।
অবশেষে ২-১ ব্যবধানে জিতেই সেমিফাইনালের টিকিট নিশ্চিত করে মিয়ামি।
