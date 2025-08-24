দুই গোলে পিছিয়ে পড়ে শেষ মুহূর্তে নাটকীয় জয় বার্সার

দুই গোলে পিছিয়ে পড়ে শেষ মুহূর্তে নাটকীয় জয় বার্সার
পারফরম্যান্সের সঙ্গে ভাগ্যকেও সঙ্গে পেলো বার্সেলোনা। লা লিগায় লেভান্তের মাঠে খেলতে গিয়ে প্রথমার্ধেই দুই গোলে পিছিয়ে পড়েছিল হ্যান্সি ফ্লিকের দল। সেখান থেকে দুর্দান্ত প্রত্যাবর্তন এবং শেষ মুহূর্তে এসে ৩-২ গোলের নাটকীয় এক জয় পেয়েছে তারা।
শেষ মুহূর্তের এই গোলটি ছিল আত্মঘাতী। ফলে ড্র নিয়ে মাঠ ছাড়ার প্রস্তুতি নেওয়া ম্যাচে শেষ হাসি হেসেছে বার্সা। যে জয়ে তারা উঠে এসেছে পয়েন্ট তালিকার শীর্ষে।
ম্যাচের ১৫ মিনিটে চমৎকার ড্রিবলিংয়ে গোলরক্ষক জোয়ান গার্সিয়াকে পরাস্ত করে ম্যাচের প্রথম গোলটি করেন ইভান রোমেরো। প্রথমার্ধের শেষ দিকে আলেহান্দ্রো বালদের হ্যান্ডবলের কারণে পাওয়া পেনাল্টি থেকে হোসে লুইস মোরালেস ব্যবধান দ্বিগুণ করেন।
তবে বিরতির পরই ঘুরে দাঁড়ায় কাতালানরা। ৪৯ মিনিটে পেদ্রির দুর্দান্ত শটে ব্যবধান কমায় বার্সেলোনা। মাত্র তিন মিনিট পর রাফিনহার কর্নার থেকে ফেরান তরেসের নিখুঁত ফিনিশে সমতায় ফেরে দলটি।
ম্যাচ তখন প্রায় শেষের পথে। অতিরিক্ত সময়ে (৯১তম মিনিটে) উনাই এলগেজাবালের আত্মঘাতী গোলে ৩-২ ব্যবধানের নাটকীয় জয় পায় বার্সেলোনা।
লা লিগার নতুন মৌসুমে টানা দুই ম্যাচে অপরাজিত থেকে নিজেদের শিরোপা ধরে রাখার লড়াইয়ে দারুণ শুরু বজায় রাখলো জাভির দল।
এমএমআর