মেসিও নিশ্চিত করলেন
ভেনেজুয়েলার বিপক্ষে ম্যাচটিই হবে আর্জেন্টিনার মাটিতে তার শেষ
বিশ্বকাপ বাছাই পর্বে শেষ দুটি ম্যাচের জন্য আর্জেন্টিনা দলে রয়েছে লিওনেল মেসি। যার মধ্যে ৫ সেপ্টেম্বর আর্জেন্টিনার মাটিতে, বুয়েন্স আয়ার্সের মনুমেন্টাল স্টেডিয়ামে ভেনেজুয়েলার বিপক্ষে খেলবে লিওনেল মেসিরা। এরপর ১০ সেপ্টেম্বর ইকুয়েডরের মাঠে গিয়ে বিশ্বকাপ বাছাইয়ের শেষ ম্যাচ খেলবে বর্তমান বিশ্বচ্যাম্পিয়নরা।
ভেনেজুয়েলার বিপক্ষে ম্যাচটিই ঘরের মাঠে মেসির শেষ ম্যাচ হতে পারে- এমনটা নিয়ে ছিল জ্বল্পনা। কারণ, ২০২৬ বিশ্বকাপই হবে মেসির শেষ টুর্নামেন্ট। এরপর ফুটবলকে বিদায় জানাবেন। তার আগে আর্জেন্টিনা কয়েকটি প্রীতি ম্যাচ খেলবে যুক্তরাষ্ট্র, অ্যাঙ্গোলা, ভারতের বিপক্ষে। এমনকি ফাইনালিসিমা হওয়ার কথা, সেটাও হতে পারে মেক্সিকোতে।
সব মিলিয়ে বিশ্বকাপের আগে আর আর্জেন্টিনার ঘরের মাঠে খেলার সম্ভাবনা নেই। যার ফলে, ৫ সেপ্টেম্বর ভেনেজুয়েলার বিপক্ষে ম্যাচটিই হতে পারে লিওনেল মেসির ঘরের মাঠ আর্জেন্টিনায় শেষ ম্যাচ।
এবার শুধু জ্বল্পনা নয়, মেসি নিজেই ঘোষণা দিয়েছেন, ভেনেজুয়েলার বিপক্ষে ম্যাচটিই হবে ঘরের মাঠে তার শেষ ম্যাচ। বিষয়টা তিনি নিজেই নিশ্চিত করেছেন। মূলত, লিগস কাপের সেমিফাইনালে অরল্যান্ডো সিটির বিপক্ষে তার জোড়া গোলে ইন্টার মিয়ামির জয়ের পরই সংবাদ সম্মেলনে এ বিষয়টা নিশ্চিত করেছিলেন মেসি।
ঘরের মাঠে শেষ ম্যাচ নিয়ে মেসি বলেন, ‘হ্যাঁ, এটি খুবই অসাধারণ একটি বিষয় হবে। ওই ম্যাচটা আমার জন্য অবশ্যই বিশেষ কিছু। ম্যাচটি বাছাইপর্বে ঘরের মাঠে শেষ ম্যাচ। জানি না, পরবর্তীতে কোনো প্রীতি ম্যাচ বা আরও কিছু খেলার সুযোগ হবে কি না। তবে এটিই বিশেষ ম্যাচ হয়ে থাকবে। তাই আমার স্ত্রী, সন্তান, বাবা-মা, ভাইবোন- যতজন সম্ভব এই ম্যাচে আসবেন। আমরা সবাই একসঙ্গে এই মুহূর্তটা উপভোগ করব। এরপর কী হবে জানি না, তবে আমরা এই মনোভাব নিয়েই যাচ্ছি।’
ফুলস্টপ, তবে শেষ নয়
অনেকেই ভাবতে পারেন, বুঝি এটাই আর্জেন্টিনার জার্সিতে মেসির শেষ ম্যাচ। তেমনটা নয়। বাছাইপর্বের শেষ ম্যাচ খেলতে হবে ইকুয়েডরের বিপক্ষে, ইকুয়েডরের মাঠে গিয়ে। অর্থাৎ তার ক্যারিয়ারের বাছাইপর্বের শেষ ৯০ মিনিট আসবে সেবাস্তিয়ান বেকাসেসের দলের বিপক্ষে।
এর বাইরে মেসির সামনে এখনো কয়েকটি প্রীতি ম্যাচ রয়েছে নভেম্বরে এবং ২০২৬ সালের মার্চে স্পেনের বিপক্ষে ফাইনালিসিমা খেলতে নামবে আলবিসেলেস্তেরা। এরপর তো ২০২৬ বিশ্বকাপ খেলারও কথা রয়েছে মেসির। অর্থ্যাৎ, ভেনেজুয়েলার বিপক্ষে ম্যাচটি হবে তার ঘরের মাঠে শেষ ম্যাচ।
আইএইচএস/