কেইনের সেঞ্চুরি, ৫ গোলের রোমাঞ্চকর ম্যাচে জিতলো বায়ার্ন

স্পোর্টস ডেস্ক
প্রকাশিত: ১০:৪৪ এএম, ৩১ আগস্ট ২০২৫
বায়ার্ন মিউনিখের জার্সিতে অন্যরকম সেঞ্চুরি পূর্ণ করেছেন হ্যারি কেইন। জার্মান বুন্দেসলিগার ক্লাবটির হয়ে ১০০টি ম্যাচ খেলে ফেলেছেন তিনি। গতকাল শনিবার আউগসবুর্গের বিপক্ষে ম্যাচটিই ছিল বায়ার্নের জার্সিতে কেইনের শততম ম্যাচ।

শততম ম্যাচটি গোলের মাধ্যমে রাঙাতে পারেননি কেইন। তবে গোলে অবদান রেখে ম্যাচটি স্মরণীয় করেছেন ৩২ বছর বয়সী ইংলিশ ফরোয়ার্ড। কেইন গোল না পেলেও বায়ার্ন পেয়েছে ৩-২ ব্যবধানের রোমাঞ্চকর এক জয়।

শনিবার অ্যাওয়ে ম্যাচে ২৮ মিনিটে কেইনের নিখুঁত ক্রসে মাথা ছুঁইয়ে সার্জে গ্যানাব্রি বায়ার্নকে ১-০ ব্যবধানে এগিয়ে দেন।

প্রথমার্ধের যোগ করা সময়ে বায়ার্নের ব্যবধান দ্বিগুণ করেন সাবেক লিভারপুল তারকা লুইস দিয়াজ। লাইমার কনরাডের অ্যাসিস্টে বক্সের মাঝখান থেকে দুর্দান্ত শটে গোল করেন তিনি।

দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতেই বায়ার্নের নিয়ন্ত্রণ আরও শক্ত হয়। কেইনের পাস থেকে বল পেয়ে কেভেন শ্লটারবেককে কাটিয়ে দারুণ শটে গোল করেন মাইকেল ওলিসে। এতে ৩-০ ব্যবধানে এগিয়ে যায় সফরকারী বায়ার্ন।

কিন্তু পাঁচ মিনিটের মধ্যেই ম্যাচে ফেরে আউগসবুর্গ। রবিন ফেলহাওয়ারের ক্রস থেকে ইয়াকিচ দুর্দান্ত ভলিতে গোল করেন। ফলে ব্যবধান কমে আসে ৩-১ এ।

শেষদিকে ৭৬ মিনিটে জার্মান অনূর্ধ্ব-১৯ দলের তারকা মিডফিল্ডার ক্যুমুর গোল করলে বায়ার্নের জন্য ম্যাচ জটিল হয়ে যায়। জশুয়া কিমিচের গায়ে লেগে ডিফ্লেকশন থেকে গোলটি করেন তিনি।

এরপর ওলিসে গোল করতে গিয়ে ব্যর্থ হন, আর ক্যমুর হেড পোস্টের বাইরে যায়। যোগ করা সময়ে সাচা বোয়ের সঙ্গে মাথা ঠেকে ফেলহাওয়ার মাঠ ছাড়েন স্ট্রেচারে করে। যে কারণে ইনজুরি সময় আরও বাড়ানো হয়।

তবে শেষ পর্যন্ত কোনো অঘটন ঘটেনি, কষ্টার্জিত জয় নিয়েই মাঠ ছাড়ে বায়ার্ন মিউনিখ।

