হাইভোল্টেজ ম্যাচে আর্সেনালকে হারিয়ে শীর্ষে লিভারপুল

হাইভোল্টেজ ম্যাচে আর্সেনালকে হারিয়ে শীর্ষে লিভারপুল
মৌসুমের একেবারে শুরুতেই হাইভোল্টেজ ম্যাচের স্বাদ নিলো ফুটবলপ্রেমীরা। এই মুহূর্তে ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগের সেরা দুই দল মুখোমুখি হলো আজ। অ্যান্ডফিল্ডে আর্সেনালকে ১-০ গোলে হারিয়ে পয়েন্ট টেবিলের শীর্ষে উঠে গেছে লিভারপুল।
হাইভোল্টেজ ম্যাচ যেমন হওয়ার প্রয়োজন, তেমনই হলো লিভারপুল ও আর্সেনালের লড়াই। প্রায় ৬২ হাজার দর্শক ধারণক্ষমতার গ্যালারি ছিল কানায় কানায় পূর্ণ। শ্বাসরূদ্ধকর লড়াইয়ের ৮৩তম মিনিটে বাজিমাত করেন লিভারপুলের হাঙ্গেরিয়ান অ্যাটাকিং মিডফিল্ডার ডমিনিক সবজলাই। তার একমাত্র গোলেই নির্ধারণ হয় জয়-পারজয়। পূর্ণ তিন পয়েন্ট নিয়ে মাঠ ছাড়ে লিভারপুল।
ম্যাচ যখন গোলশূন্য ড্র-এর দিকে এগুচ্ছিল, তখন (৮৩তম মিনিটে) ফ্রি কিক পেয়ে যায় লিভারপুল। পোস্ট থেকে অন্তত ৩০ গজ দূরে ছিল ফ্রি-কিক নেয়ার স্থানটি। সেখান থেকে দুর্দান্ত এক শট নেন আর্সেনালের বিপক্ষে রাইটব্যাকে দায়িত্ব পালন করা ডমিনিক সবজলাই।
অসাধারণ এক বাঁকানো শট নেন সবজলাই। আর্সেনাল গোলরক্ষক ডেভিড রায়া ঝাঁপিয়ে পড়েও শেষ মুহূর্তে বলটি ফেরাতে পারলেন না। জড়িয়ে গেলো গানারদের জালে।
আর্সেনাল কোচ মিকেল আর্তেতা আজ প্রথমবার গানারদের জার্সি গায়ে এবেরেচি এজেকে মাঠে নামান; কিন্তু ক্রিস্টাল প্যালেস থেকে আসা এই ইংলিশ তারকা প্রথম ম্যাচে কোনো প্রভাবই বিস্তার করতে পারেননি। কোনো পার্থক্য সৃষ্টি করা তো দূরে থাক।
আইএইচএস/এসএএইচ