নেপাল থেকে বিশেষ বিমানে দেশে ফিরলেন ফুটবলাররা

প্রকাশিত: ০৪:৫৬ পিএম, ১১ সেপ্টেম্বর ২০২৫
অনেক শঙ্কা আর অনিশ্চয়তা কাটিয়ে নেপাল থেকে দেশে ফিরেছে বাংলাদেশ জাতীয় ফুটবল দল। আজ (বৃহস্পতিবার) বিকেল পৌনে ৫টার দিকে ফুটবলারদের বহন করা বাংলাদেশ বিমানবাহিনীর বিশেষ উড়োজাহাজটি কুর্মিটোলা সামরিক বিমানবন্দরে অবতরণ করে।

বিশেষ ফ্লাইট যাচ্ছে এই নিশ্চয়তার পরই বাংলাদেশ দলের ফুটবলার, কোচ, কর্মকর্তা এবং খেলা কাভার করতে যাওয়া গণমাধ্যমকর্মীরা সকাল ৯টার মধ্যে কাঠমান্ডুর ত্রিভুবন আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে উপস্থিত হন। তারা বেলা ১১টার মধ্যে বিমানবন্দরের আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন করে ফ্লাইটের অপেক্ষায় ছিলেন।

দুটি ফিফা প্রীতি ম্যাচ খেলতে বাংলাদেশ জাতীয় ফুটবল দল নেপালে গিয়েছিল। ৬ সেপ্টেম্বর প্রথম ম্যাচটি হলেও দেশটিতে ঘটে যাওয়া রাজনৈতিক অস্থিরতা ও সরকার পতনের পর ৯ সেপ্টেম্বরের দ্বিতীয় ম্যাচ বাতিল করে অল নেপাল ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন (আনফ)।

বাংলাদেশ ফুটবল দলের সবাই টানা তিনদিন হোটেলে বন্দি ছিলেন। ছাত্র-জনতার তুমুল আন্দোলনের দিনে হামলার চেষ্টা হয়েছিল বাংলাদেশের টিম হোটেলেও। তবে হোটেল কর্তৃপক্ষ আন্দোলনকারীদের বোঝাতে সক্ষম হয়েছিল যে, সেখানে কোনো রাজনৈতিক ব্যক্তি নেই।

