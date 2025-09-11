পর্তুগালে ‘সর্বকালের সেরা’ সম্মাননায় ভূষিত ক্রিশ্চিয়ানো রোনালদো

পর্তুগালে ‘সর্বকালের সেরা’ সম্মাননায় ভূষিত ক্রিশ্চিয়ানো রোনালদো
পর্তুগিজ ফুটবলের জীবন্ত কিংবদন্তি ক্রিশ্চিয়ানো রোনালদোকে ‘সর্বকালের সেরা’ (বেস্ট অব অলটাইম) পুরস্কারে ভূষিত করেছে লিগা পর্তুগাল। বুধবার এক অনুষ্ঠানে আনুষ্ঠানিকভাবে এ ঘোষণা দেওয়া হয়।
পুরুষদের আন্তর্জাতিক ফুটবলে সর্বোচ্চ গোলদাতা (২২৩ ম্যাচে ১৪১ গোল) রোনালদোর ক্যারিয়ারে এই খেতাব আরও একটি উজ্জ্বল অর্জন হিসেবে যুক্ত হলো।
লিগা পর্তুগাল এক বিবৃতিতে জানিয়েছে, ‘লাখো মানুষের আদর্শ রোনালদো এক যুগকে সংজ্ঞায়িত করেছেন। তার প্রতিভা, কঠোর পরিশ্রম ও প্রতিযোগিতার মানসিকতা বিশ্ব ফুটবলে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। ব্যক্তিগত রেকর্ড, দলীয় শিরোপা এবং প্রভাব- সব মিলিয়ে তিনি সর্বকালের সেরা।’
যদিও রোনালদো নিজে অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকতে পারেননি, তবে এক ভিডিও বার্তায় কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন। সৌদি প্রো লিগের আল নাসর তারকা বলেন, ‘এই সম্মাননা পাওয়া আমার জন্য ভীষণ গর্বের বিষয়। আমার সতীর্থ, কোচ ও যারা আমাকে ক্যারিয়ারে সমর্থন করেছেন- সবাইকে ধন্যবাদ জানাই। তাদের কারণেই আমি এমন এক অনন্য পুরস্কার পেলাম।’
সাম্প্রতিক সময়ে জাতীয় দলের হয়েও ইতিহাস গড়েছেন সিআর সেভেন। হাঙ্গেরির বিপক্ষে গোল করে বিশ্বকাপ বাছাইপর্বের ইতিহাসে সর্বোচ্চ গোলদাতাদের তালিকায় গুয়েতেমালার কার্লোস রুইজের সঙ্গে যৌথভাবে শীর্ষে উঠেছেন তিনি (৩৯ গোল)।
অন্যদিকে, সুইডিশ ফরোয়ার্ড ভিক্টর গিয়োকেরেস টানা দ্বিতীয়বারের মতো লিগা পর্তুগালের বর্সসেরা খেলোয়াড় নির্বাচিত হয়েছেন। গত মৌসুমে স্পোর্টিং সিপির হয়ে সব প্রতিযোগিতা মিলিয়ে তার গোল সংখ্যা ছিল ৫৪টি। লিগে করেছেন ৩৯ গোল, যা স্পোর্টিংকে শিরোপা ধরে রাখতে সবচেয়ে বড় অবদান রেখেছে। এই সাফল্যের পর তিনি ইংলিশ ক্লাব আর্সেনালে যোগ দিয়েছেন।
গিয়োকেরেস এক প্রতিক্রিয়ায় বলেন, ‘এ পুরস্কার পাওয়া আমার জন্য বিশাল সম্মানের। স্পোর্টিংয়ের সতীর্থ, কোচিং স্টাফ ও সমর্থকদের ধন্যবাদ জানাই। তাদের কারণেই আমরা দারুণ একটি মৌসুম কাটিয়েছি, যেখানে লিগ এবং কাপ দুটোই জিতেছি।’
আইএইচএস/