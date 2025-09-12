  2. খেলাধুলা

পুরো মৌসুমের জন্য ম্যানইউ ছাড়লেন ওনানা

স্পোর্টস ডেস্ক
স্পোর্টস ডেস্ক স্পোর্টস ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৯:০০ এএম, ১২ সেপ্টেম্বর ২০২৫
পুরো মৌসুমের জন্য ম্যানইউ ছাড়লেন ওনানা

পুরো মৌসুমের জন্য ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড ছেড়েছেন গোলরক্ষক আন্দ্রে ওনানা। ধারে তিনি যোগ দিয়েছেন তুর্কি সুপার লিগের ক্লাব ট্রাবজনস্পোরে। গতকাল বৃহস্পতিবার বিষয়টি নিশ্চিত করেছে ম্যানইউ।

ওল্ড ট্র্যাফোর্ডে টালমাটাল দুই বছর এবং চলতি মৌসুমের শুরুতে দুর্বল পারফরম্যান্সের কারণে এই ক্যামেরুন গোলরক্ষক ম্যানইউর ‘ফার্স্ট চয়েজ’ হিসেবে নিজের জায়গা হারান। তাকে সিংহাসনছাড়া করে ‘নাম্বার ওয়ান’ হিসেবে উত্থান হয়েছে আলতাই বায়িন্দির।

ইএসপিএনকে সূত্র জানায়, ওনানার এই চুক্তিতে কোনো লোন ফি নেই এবং স্থায়ীভাবে তুর্কি ক্লাবটিতে যাওয়ারও কোনো সুযোগ রাখা হয়নি। অর্থাৎ, আগামী গ্রীষ্মে ম্যানচেস্টারে ফিরবেন ওনানা। এছাড়া ম্যানইউকে তার বেতনও বহন করতে হবে না ধারের সময়।

ওনানা ক্লাব ছাড়ার সিদ্ধান্ত নেন সেনে ল্যামেন্সের অ্যান্টওয়ার্প থেকে ম্যানইউতে যোগ দেওয়ার পর। যদিও গ্রীষ্মের শুরুতে তিনি ক্লাবটিতে থাকতে এবং নিজের জায়গার জন্য লড়াই করতে চেয়েছিলেন বলে সূত্র জানিয়েছে।

২৯ বছর বয়সী ওনানা ২০২৩ সালে ইন্টার মিলান থেকে ৪৩.৮ মিলিয়ন পাউন্ডে (৫৯.১ মিলিয়ন ডলার) ম্যানইউতে যোগ দিয়েছিলেন।

ক্লাব এক বিবৃতিতে বলেছে, ‘ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড গোলরক্ষক আন্দ্রে ওনানা ২০২৫-২৬ মৌসুমের জন্য আন্তর্জাতিক ছাড়পত্র ও নিবন্ধনের শর্তে ট্রাবজনস্পোরে ধারে যোগ দিয়েছেন। ট্রান্সফারটি শুক্রবার তুর্কি ট্রান্সফার উইন্ডো বন্ধ হওয়ার আগে সম্পন্ন হয়েছে। আমরা আন্দ্রেকে শুভকামনা জানাই।’

ম্যানইউর জার্সিতে ওনানা মোট ১০২টি ম্যাচ খেলেছেন এবং ২০২৪ সালে এফএ কাপ জিততে দলকে সহায়তা করেছেন।

আন্তর্জাতিক বিরতির পর আগামীকাল রোববার নগর প্রতিদ্বন্দ্বী ম্যানচেস্টার সিটির মাঠে খেলতে নামবে ম্যানইউ।

এমএইচ/এমএস

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন jagofeature@gmail.com ঠিকানায়।