২০২৭ সালের চ্যাম্পিয়ন্স লিগের ফাইনাল মাদ্রিদে

২০২৭ সালের চ্যাম্পিয়ন্স লিগের ফাইনাল মাদ্রিদে
২০২৭ সালের পুরুষ চ্যাম্পিয়ন্স লিগ ফাইনাল স্পেনের মাদ্রিদে অনুষ্ঠিত হবে বলে নিশ্চিত করেছে ইউরোপীয় ফুটবল নিয়ন্ত্রণ সংস্থা- উয়েফা। মর্যাদাপূর্ণ এই ম্যাচের আয়োজক হওয়ার দৌড়ে আজারবাইজানের বাকুর অলিম্পিক স্টেডিয়ামকে হারিয়েছে আতলেতিকো মাদ্রিদের ঘরের মাঠ রিয়াদ এয়ার মেট্রোপলিতানো স্টেডিয়াম।
উয়েফা আরও জানিয়েছে, ২০২৭ সালের নারী চ্যাম্পিয়নস লিগ ফাইনাল আয়োজন করবে পোল্যান্ডের ওয়ারশ’র ন্যাশনাল স্টেডিয়াম।
প্রথমে ইতালির মিলান শহরের সান সিরো স্টেডিয়ামকে ২০২৭ সালের পুরুষ চ্যাম্পিয়ন্স লিগের ফাইনালের ভেন্যু হিসেবে নির্বাচিত করা হয়েছিল। তবে ২০২৪ সালের সেপ্টেম্বরে উয়েফা সেই অধিকার প্রত্যাহার করে নেয়। কারণ সম্ভাব্য সংস্কার কাজের কারণে ৯৯ বছরের পুরোনো এই ভেন্যুটি খেলার জন্য প্রস্তুত থাকবে কিনা তা নিয়ে নিশ্চয়তা দিতে পারেনি কর্তৃপক্ষ।
২০২৪ সালের অক্টোবরে নতুন করে দরপত্র আহ্বান করলে মাত্র দুটি আবেদন আসে; মাদ্রিদ ও বাকু থেকে। শেষ পর্যন্ত আলবেনিয়ার তিরানায় উয়েফার নির্বাহী কমিটির বৈঠকে মাদ্রিদকে চূড়ান্ত করা হয়।
২০১৭ সালে উদ্বোধন হওয়া ৭০,৬৯২ আসন বিশিষ্ট এই স্টেডিয়াম আতলেতিকো মাদ্রিদের ঘরের মাঠ। এখানেই অনুষ্ঠিত হয়েছিল ২০১৯ সালের চ্যাম্পিয়ন্স লিগ ফাইনাল, যেখানে লিভারপুল ২-০ গোলে হারিয়েছিল টটেনহ্যাম হটস্পারকে।
২০২৭ সালের ফাইনাল হবে ষষ্ঠবারের মতো, যখন মাদ্রিদ পুরুষ চ্যাম্পিয়ন্স লিগ ফাইনালের আয়োজক হবে। এর চেয়ে বেশিবার কেবল লন্ডন (আটবার) আয়োজনের সুযোগ পেয়েছে।
অন্যদিকে ২০২৬ সালের ফাইনাল প্রথমবারের মতো অনুষ্ঠিত হবে হাঙ্গেরির বুদাপেস্টে। পুসকাস এরেনায় ম্যাচটি হবে ২০২৬ সালের ৩০ মে। এ মৌসুমের নারী ফাইনাল হবে নরওয়ের রাজধানী অসলোতে, উলেভাল স্টেডিয়ামে।
এছাড়া উয়েফা নিশ্চিত করেছে, ২০২৬ সালের পুরুষদের সুপার কাপ আয়োজন করবে অস্ট্রিয়ার সালজবুর্গের রেড বুল এরেনা।
