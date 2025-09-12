মোহামেডান-কিংস চ্যালেঞ্জ কাপের লড়াই কুমিল্লাতেই

মোহামেডান-কিংস চ্যালেঞ্জ কাপের লড়াই কুমিল্লাতেই
নতুন মৌসুমের প্রথম টুর্নামেন্ট বাংলাদেশ চ্যালেঞ্জ কাপ দিয়ে ঘরোয়া ফুটবল মাঠে গড়াচ্ছে ১৯ সেপ্টেম্বর। ১৪ আগস্ট দলবদল শেষ হওয়ার পর চ্যালেঞ্জ কাপ হওয়ার কথা ছিল ১২ সেপ্টেম্বর। দুইবার পিছিয়ে এখন নতুন তারিখ নির্ধারণ হয়েছে।
এক ম্যাচের চ্যালেঞ্জ কাপে অংশ নেবে বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগ চ্যাম্পিয়ন মোহামেডান ও ফেডারেশন কাপ চ্যাম্পিয়ন বসুন্ধরা কিংস। ম্যাচ হবে লিগ চ্যাম্পিয়ন দলের হোম ভেন্যুতে। সে হিসেবে মোহামেডানের হোমভেন্যু কুমিল্লায় লড়বে গত মৌসুমের দুই সফল দল মোহামেডান ও কিংস।
তবে কুমিল্লার মাঠে এই ম্যাচটি হওয়া নিয়ে একটা অনিশ্চয়তা তৈরি হয়েছিল। প্রথমে শোনা গিয়েছিল নতুন করে সেজে ওঠা ঢাকা জাতীয় স্টেডিয়ামে হতে পারে এই ম্যাচ। তবে মোহামেডান তাদের হোম ভেন্যুতেই খেলতে বেশি আগ্রহী। কুমিল্লা স্টেডিয়ামে ঘরোয়া ফুটবল চালানোর জন্য স্থানীয় জেলা প্রশাসকের অনুমতি দরকার। এ প্রতিবেদন তৈরি পর্যন্ত বাফুফে সেই অনুমতি আনুষ্ঠানিকভাবে পায়নি। তবে মোহামেডান ফুটবল দলনেতা মঞ্জুরুল করিম বলেছেন, ‘আমরা কুমিল্লাতেই খেলবো। সেখানেই খেলা হবে। প্রশাসনের অনুমতি হয়ে যাবে।’
গত মৌসুম থেকে এক ম্যাচের এই চ্যালেঞ্জ কাপ চালু হয়েছে। ঘটনাবহুল প্রথম আসরে মোহামেডানকে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল বসুন্ধরা কিংস। ম্যাচ হয়েছিল প্রিমিয়ার লিগ চ্যাম্পিয়ন কিংসের মাঠে। এবার ঘরের মাঠে মোহামেডানের সামনে প্রতিশোধের সুযোগ।
চ্যালেঞ্জ কাপের পর ২৩ সেপ্টেম্বর শুরু হবে ফেডারেশন কাপ। বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগ শুরু হবে ২৬ সেপ্টেম্বর। আগের মতোই লিগের মাঝে হবে টুর্নামেন্টের খেলা। প্রিমিয়ার লিগের খেলা হবে শুক্র ও শনিবার। ফেডারেশন কাপের খেলা হবে মঙ্গলবার। এ মৌসুমে ৫ টি টুর্নামেন্ট হবে। লিগের মাঝেই ফেডারেশন কাপের পর হবে সুপার কাপ। লিগের শেষ হবে স্বাধীনতা কাপ। এই টুর্নামেন্ট হবে শুধু স্থানীয় ফুটবলার নিয়ে।
আরআই/আইএইচএস